Русский след: румынского хакера нашли в Москве

Американские спецслужбы предположительно получили доказательства причастности хакера Guccifer 2.0 к работе на Кремль. Благодаря ошибке, совершенной киберпреступником при пользовании VPN-сервисом, у комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера появились основания полагать, что Guccifer 2.0 не только находится в Москве, но и является сотрудником ГРУ, пишут СМИ.

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Досадная оплошность

Хакер-одиночка Guccifer 2.0 стал известен после того, как официально взял на себя ответственность за взлом серверов Национального комитета Демократической партии США. Считается, что именно он получил доступ к конфиденциальной переписке демократов, а после передал ее Джулиану Ассанжу и WikiLeaks.

Публикация этих писем, содержание которых стало всеобщим достоянием, нанесла серьезный удар по президентской кампании Хилари Клинтон и запустила расследование «российского вмешательства» в выборы. Сам Ассанж заявил, что секретная переписка попала к нему «не от русских».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новости о причастности Кремля к выборам, сообщил, что Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела, «тем более в избирательные процессы других стран».

Ассанжа и Пескова поддержал и Guccifer 2.0, который заявил, что является гражданином Румынии и никак не связан с российским правительством.

Он назвал подобные обвинения «бессмыслицей» и сообщил, что работает в одиночку, а его основная цель — докопаться до правды.

В беседе с корреспондентом «Би-би-си» хакер заявил, что он вместе с Ассанжем «вернет Америке былое величие», цитируя известный лозунг Дональда Трампа.

Долгое время личность Guccifer 2.0 оставалась неустановленной. Многие компании, занимающиеся кибербезопасностью, вели собственные расследования и находили несоответствия в истории хакера и том, как он себя ведет и разговаривает.

В итоге появилось популярное мнение о том, что персона Guccifer 2.0 была специально сфабрикована для хакерской атаки на сервера Демократической партии, но однозначно его причастность к какому-либо государству мира определить не удалось.

Тем не менее, как сообщает американское издание The Daily Beast, даже шпионы совершают ошибки.

По данным прессы, Guccifer 2.0 забыл включить свой VPN-клиент перед авторизацией и оставил на сервере одной американской социальной сети свой подлинный IP-адрес.

Мало того, что он оказался московским — хакер якобы выходит в интернет с улицы Гризодубовой, где располагается штаб-квартира Главного разведывательного управления.

Американское правительство пока не выпустило официального заявления по этому поводу и никак не подтвердило правдивость полученных данных.

Охота на ведьм

Информация о том, что Guccifer 2.0 может являться офицером ГРУ, определенно вдохнет новую жизнь в расследование о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, которым плотно занимается специальный прокурор Роберт Мюллер.

Business Insider отмечает, что новые подробности дела могут затронуть членов избирательной кампании Трампа, особенно тех, кто ранее контактировал с Guccifer 2.0. Среди них, например, политический советник Роджер Стоун, который общался с хакером через твиттер.

Стоун сообщил, что их переписка была «такой короткой и банальной, что я уже забыл детали».

Тем не менее, он несколько раз выразил сомнение касательно связи Guccifer 2.0 с российскими спецслужбами, а взлом почты демократов назвал «работой инсайдера».

Ранее Роджер Стоун, выступая перед конгрессом, категорически отверг все обвинения в сговоре между помощниками Трампа и Россией.

В начале марта 2018 года появились сообщения о том, что Мюллер готовит новые обвинения против россиян из-за кибератак. В рамках дела ожидается, что спецпрокурор расскажет, как именно кремлевским спецслужбам якобы удалось похитить письма Национального комитета Демократической партии США. Не исключено, что теперь в отчете Мюллера будет фигурировать имя Guccifer 2.0 как одного из главных сообщников Кремля.