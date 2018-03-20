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Telegram дали пятнадцать суток

Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на выполнение требований ФСБ

Логотип мессенджера Telegram и нашивка на рукаве оперативника ФСБ, коллаж «Газеты.Ru» ФСБ России/РИА «Новости»/Telegram.org
Логотип мессенджера Telegram и нашивка на рукаве оперативника ФСБ, коллаж «Газеты.Ru»
Иск Telegram к Федеральной службе безопасности (ФСБ) России был отклонен, и теперь Роскомнадзор дал компании Павла Дурова 15 дней на выполнение требований ФСБ, иначе мессенджер ждут новые санкции.

Верховный суд принял решение касательно иска Telegram к ФСБ России — руководство мессенджера оспаривало штраф в 800 тыс. руб. из-за отказа предоставить спецслужбам ключи для расшифровки личных сообщений пользователей.

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Как сообщает РИА «Новости», суд поддержал позицию ФСБ, и иск мессенджера Павла Дурова был отклонен. Как следует из пресс-релиза Роскомнадзора, поступившего в «Газету.Ru», теперь у Telegram есть 15 дней, чтобы выполнить требования ФСБ.

Конституцией не запрещено

Коллективный иск от имени 35 истцов был отправлен в Верховный суд в середине марта 2018 года. «Мы просим суд признать незаконными действия ФСБ по истребованию у компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership информации, необходимой для расшифровки сообщений всех пользователей, а также обязать ведомство отозвать данное требование», — прокомментировал подачу иска глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян.

Истцы заявили о нарушении прав пользователей Telegram, гарантированных Конституцией РФ, а также Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, куда входят право на неприкосновенность частной жизни, право на тайну переписки и пр.

По данным »Медиазоны», представитель ФСБ в рамках судебного процесса заявила о том, что ведомство не требует от Telegram предоставить доступ к переписке, что действительно запрещено Конституцией. Вместо этого Федеральная служба безопасности просит данные о ключах для расшифровки, которые не относятся к информации ограниченного доступа.

«Полагаю, что приказ не противоречит законодательству и не нарушает прав ни организатора распространения информации, ни граждан», — заключила представитель ведомства.

При этом в ФСБ заявляют, что в досудебном порядке планируют просматривать переписку только конкретных пользователей, которые вызывают подозрение. В случае, если спецслужбам понадобится доступ к электронным сообщениям большого количества людей, это будет выполняться исключительно по решению суда.

Пользователи Telegram не раз выражали опасения касательно требований ФСБ о предоставлении ключей дешифровки, так как их выполнение ставит под угрозу приватность всех без исключения участников переписки мессенджера.

Так как у Telegram нет технической возможности предоставить спецслужбам ключи для декодирования переписки конкретных пользователей, чтобы не нарушать закон компании придется полностью отказаться от оконечного шифрования, что приведет к тому, что общение в мессенджере навсегда перестанет быть безопасным.

Коса на камень

После того, как Верховный суд отклонил иск Telegram, в адрес руководства компании было направлено уведомление Роскомнадзора, которое напомнило о необходимости соблюдения обязанностей в качестве организатора распространения информации (ОРИ). Мессенджер был включен в реестр ОРИ в июне прошлого года.

Согласно ст. 10.1 закона № 149-ФЗ, мессенджеры из реестра обязаны по запросу предоставлять ФСБ России данные для расшифровки закодированных электронных сообщений.

Роскомнадзор предоставил Telegram 15 суток, по истечении которых в отношении компании могут быть приняты санкции, в том числе не исключается блокировка мессенджера на всей территории России.

Создатель мессенджера Павел Дуров не раз говорил о том, что не собирается делать исключение для российского законодательства и отходить от главного принципа политики конфиденциальности Telegram — «ни байта личных данных третьим лицам». Кроме того, даже после включения мессенджера в реестр ОРИ, Дуров категорически отказался выполнять «закон Яровой», назвав его антиконституционным и технически нереализуемым.

«В рамках работы с российским регулятором мы можем обещать только тот уровень сотрудничества, который демонстрируем во всех остальных странах, а именно – продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама», — сообщил Павел Дуров в июне прошлого года.