Пора назад: 5 признаков передозировки VR

Шлемы для виртуальной реальности постепенно проникают в дома ценителей высоких технологий и становятся новой дорогой игрушкой. Но несмотря на то, что VR-очки сами по себе не несут серьезных опасностей для здоровья, иногда они приводят к травмам и даже смерти.

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Один из пользователей Reddit рассказал историю, как он случайно заснул на стуле во время игры в хоррор. Когда он проснулся, шлем все еще был на нем, поэтому после пробуждения он не сразу понял, где находится — по сюжету он оказался в темной комнате с перевернутыми столами и стульями, а в ушах звенела зловещая музыка.

Он вскочил со стула, при этом задев рукой монитор и столкнув его на пол, а после врезался в стену. К счастью, он избежал серьезных травм.

А вот программисту из Москвы по имени Сергей повезло меньше --

в декабре 2017 года он играл в очках виртуальной реальности, перемещаясь по квартире, и случайно упал на стеклянный стол, который разбился вдребезги. В результате мужчина скончался от кровопотери.

Несмотря на то, что VR-шлем не является прямой причиной этих травм, при его использовании необходимо соблюдать четкие требования техники безопасности. Длительное времяпровождение в очках или шлеме виртуальной реальности приводит к весьма неприятным, хотя и краткосрочным симптомам.

Потеря пространственной ориентации

В каждой инструкции к шлему первым пунктом от пользователя просят расчистить пространство вокруг — убрать мебель, провода, животных и маленьких детей, о которых человек в шлеме может споткнуться.

К сожалению, не у всех есть возможность пользоваться шлемом на открытых пространствах, и многие включают его в обычной городской квартире. Специалисты не рекомендуют находиться в виртуальной реальности более 30 минут, так как по их истечении человек начинает забывать, где он в действительности находится.

Например, молодой человек на видео потянулся рукой вверх в надежде что-то потрогать в виртуальном мире и попал пальцами в работающий вентилятор.

Головокружение и потеря равновесия

У пользователей VR-шлемов, особенно тех, кто обладает слабым вестибулярным аппаратом, нередко наблюдается головокружение, которое может привести к потере баланса и падению. Подобные симптомы настигают и самых тренированных людей, если они провели в виртуальной реальности слишком много времени.

Врачи не рекомендуют игры, в которых присутствует движение на огромной скорости, полет, падение с высоты, тем, кто ранее сталкивался с потерей равновесия, так как это может привести к травме в реальной жизни.

Тошнота

Помимо прочего, виртуальная реальность вызывает тошноту в результате морской болезни или «укачивания» — так вестибулярный аппарат реагирует на движение объектов в игре, в которой находится пользователь.

Ученые даже выделяют эти симптомы в отдельную «киберболезнь», когда ощущения человека внутри симуляции рассинхронизированы с тем, что видят его глаза и слышат уши.

В результате этого несоответствия у пользователя и возникает тошнота, от которой можно легко избавиться — снять шлем и отдохнуть.

Приступы и припадки

Разработчики VR-шлемов не рекомендуют использование их разработок людям с эпилепсией — быстрая смена цветов может вызвать симптомы заболевания, даже если у человека до этого никогда не было припадков.

Один из таких случаев был зафиксирован на видео — пользователь с эпилепсией общался в особом VR-чате, в котором люди пользуются не только шлемом, но и датчиками на руках и ногах, что позволяет им видеть друг друга в виртуальной мире, подходить к друг другу и выполнять движения.

Внезапно у пользователя случился припадок --

вся комната наблюдала, как его аватар в виде красного робота корчится на полу, но при этом никак не могла помочь.

К счастью, пострадавший избежал летального исхода и заодно разрешил опубликовать видео на YouTube, чтобы предостеречь людей с эпилепсией от злоупотребления виртуальной реальностью.

Жжение в глазах и проблемы с фокусировкой

Неприятные ощущения в глазах могут появиться после слишком долгого нахождения в VR-очках — при этом они идентичны тем, которые возникают при слишком долгом просмотре телевизора без перерыва.

Тем не менее, в некоторых случаях могут наступить и более неприятные последствия — эксперты сообщают о том, что после длительного пребывания в шлеме виртуальной реальности глаз человека с трудом фокусируется на близких и далеких объектах, что вызывает задержку в фиксации.

Иногда похожие симптомы возникают, если шлем не был откалиброван под пользователя, из-за чего он продолжительное время испытывал ощущения сродни тому, когда хорошо видящий человек надевает очки своего близорукого друга.