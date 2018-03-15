Водолазка не спасла: «Джобс в юбке» оказалась мошенницей

Будущее Кремниевой долины туманно

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приняла решение оштрафовать основателя и генерального директора компании Theranos Элизабет Холмс.

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SEC выяснила, что Холмс совместно с бывшим президентом Theranos Рамешем Балвани обманным путем получила инвестиции в размере $700 млн. Это мошенничество продолжалось в период с 2013 по 2015 год.

По данным комиссии, Холмс и Балвани объявили о создании специального устройства для медицинских анализов, для работы которого требуется всего несколько капель крови. При этом оно называлось «более быстрым, дешевым и точным» аналогом тех продуктов, которые уже существовали на рынке.

Обвиняемые лгали инвесторам не только о функционале устройства, но и о своих связях с Министерством обороны США и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Например, Холмс упоминала, что творение Theranos уже успешно используется американской армией в Афганистане, что не соответствовало истине.

Помимо прочего, Холмс и Балвани завышали финансовые показатели компании в презентациях для инвесторов, обещая достичь прибыли в $100 млн в 2014 году, когда на деле им удалось заработать всего $100 тыс.

Теперь 34-летней бизнесвумен, которую называли «будущим Кремниевой долины» и «Джобсом в юбке» придется выплатить $500 тыс. за обман инвесторов, а также отказаться от руководящих должностей на ближайшие десять лет. Кроме того, она должна вернуть 18,9 млн акций Theranos, которые получила в ходе мошеннической деятельности.

Сообщается, что за время работы Theranos с 2013 года компания успешно оказывала услуги в сфере медицинских анализов, но при этом использовала оборудование конкурентов. К сожалению, сотрудники Theranos так и не успели создать ту прорывную технологию, которую усиленно продвигала Холмс как свершившийся факт.

«История Theranos — важный урок для Кремниевой долины, — заявила директор регионального офиса SEC в Сан-Франциско Джина Чой. — Инноваторы, которые мечтают о революции в технологии, обязаны сообщать инвесторам о том, что их продукт может сделать сегодня, а не о том, на что он будет способен когда-нибудь».

Трудно быть Джобсом

Создание бизнеса Theranos часто называли «историей успеха» Элизабет Холмс, хотя, конечно, она далека от биографии гениев, собирающих свои первые изобретения в гараже. Будущая бизнесвумен родилась в семье федерального чиновника и сотрудницы конгресса США. Ее отправили учиться на медицинский факультет в Стэнфордский университет, который он бросила через год после начала обучения.

Вместо учебы Холмс решила потратить сэкономленные родителями деньги на стартовый капитал Theranos. В конце 2014 года Элизабет Холмс впервые появилась в списке 400 богатейших людей Америки по версии Forbes, а ее состояние было оценено в $4,5 млрд. Новый метод анализа крови, который предлагали в Theranos, сделал 31-летнюю женщину самой молодой миллиардершей в мире.

В качестве примера для подражания и своего кумира Элизабет Холмс называла Стива Джобса, сообщив о том, что хранит его биографию в своем офисе.

По словам девушки, она, как и основатель Apple, всегда верила, что ее идея изменит мир. Кстати, свой стиль Холмс также позаимствовала у Джобса — в ее гардеробе неизменно висели десятки одинаковых черных водолазок.

Тем не менее, в июне 2016 года доходы Холмс были пересмотрены, а ее состояние оценили в ноль после многочисленных слухов о некачественных анализах и расследовании со стороны федеральных агентств США. На разгромную статью Wall Street Journal, обвиняющую Theranos в мошенничестве, Холмс отреагировала мгновенно: «Вот, что бывает, когда ты пытаешься что-то изменить. Сначала они думают, что ты сумасшедшая, потом они с тобой борются, а в конце твоя технология меняет мир».

К сожалению, мечте Элизабет Холмс, в отличие от мечты Стива Джобса, так и не суждено было сбыться, а миру придется еще немного подождать.