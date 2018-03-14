Иск против ФСБ: битва за Telegram продолжится в суде

Спасением мессенджера Telegram от российских властей займутся сами пользователи — в рамках так называемой «Битвы за Telegram» 35 пользователей сервиса подали коллективный иск в Мещанский суд города Москвы.

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Истцы требуют признать требования ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки сообщений незаконными, а также создающими опасность для коммуникаций.

Время действовать

О подаче административного искового заявления сообщил глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте общественной организации.

«Коллективный иск от имени 35 пользователей мессенджера Telegram подан в Мещанский суд Москвы нашими юристами. Мы просим суд признать незаконными действия ФСБ по истребованию у компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership информации, необходимой для расшифровки сообщений всех пользователей, а также обязать ведомство отозвать данное требование», — заявил Дарбинян.

Юрист добавил, что этот судебный процесс обещает быть тяжелым, «но мы настроены дойти до конца, защищая наше общее право на надежное шифрование частных коммуникаций».

По его словам, требования ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки переписки отдельных граждан ставят под угрозу безопасность всех пользователей Telegram, так как эта информация может оказаться в руках третьих лиц, что приведет к утечке информации.

Таким образом, РосКомСвобода ссылается на нарушение прав пользователей Telegram, гарантированных Конституцией РФ, а также Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, куда входят право на неприкосновенность частной жизни, право на тайну переписки и пр.

Ожидается, что исковое заявление будет рассмотрено в течение двух недель, по истечении которых суд должен дать свой ответ.

Новый этап

Иск подан в рамках кампании «Битва за Telegram», которая стартовала в декабре 2017 года. Ее целью стало обжалование требований ФСБ к мессенджеру, а также недопущение блокировки сервиса на территории России.

По мнению участников «Битвы», если Telegram под давлением спецслужб откажется от оконечного шифрования, то он уже никогда не будет безопасным.

«Сегодня они пришли за Telegram, а завтра нас полностью лишат приватности», — говорится на сайте инициативы.

То, что сами пользователи решили обжаловать требования ФСБ к Telegram, означает, что они сильно обеспокоены этим, считает Саркис Дарбинян. В том, что современные юзеры готовы лично защищать интернет-сервисы, которыми активно пользуются, юрист видит исключительно положительные тенденции.

В декабре прошлого года адвокаты Telegram направили письмо специальному докладчику ООН по вопросам свободы слова Дэвиду Кайе. В качестве причины обращения были указаны «угрозы для свободы выражения, которые несут недавние действия российских властей в отношении интернета в целом и Telegram в частности».

Под угрозой блокировки

В июне 2017 года Telegram был официально внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) по взаимному соглашению главы Роскомнадзора Александра Жарова и создателя мессенджера Павла Дурова.

Вскоре после этого ФСБ потребовала от Telegram предоставить информацию для декодирования данных в электронных сообщениях, чему обязаны подчиняться все участники списка ОРИ согласно «пакету Яровой».

Из-за неподчинения требованиям ФСБ Мещанский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер на 800 тыс. рублей.

В случае, если решение суда вступит в силу, а мессенджер Дурова так и не подчинится российским властям, он может быть заблокирован на всей территории Российской Федерации.