Год не задался: Tesla докатилась до дефектов

«Лимонная» лихорадка

Адам Уильямс занимал пост регионального менеджера в Нью Джерси с конца 2011 года. По его словам, за время работы он часто сталкивался с ситуацией, когда покупателям продавали автомобили Tesla с заводским дефектом (в США их называют сленговым словом «лимон»), никак не предупреждая об этом клиента. Вместо этого такие машины просто помечались маркером «подержанная» или «салонный экземпляр».

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В своем иске Уильямс отметил, что жаловался на нарушение законодательства своим руководителям, включая вице-президента компании. Вскоре после этих разговоров его понизили в должности дважды, а после уволили в сентябре 2017 года.

Уильямс считает, что его увольнение было неправомерным, так как он находится под защитой Закона о добросовестных приобретателях (CEPA). Согласно этому документу, сотрудник компании имеет право заявить о противозаконных действиях своего работодателя, не опасаясь преследования или мести.

Официальный представитель со стороны ответчика сообщил о том, что в судебном иске нет смысла.

«Заявление мистера Уильямса о том, как Tesla продает подержанные транспортные средства, полностью ложно и не соответствует тому, как мы работаем», — заявили в компании.

Представитель Tesla также подчеркнул, что удовлетворение клиента является приоритетом компании, а Адам Уильямс был уволен исключительно за плохие результаты его работы.

Генеральный директор Tesla Илон Маск, известный своей активностью в социальных сетях, на текущий момент никак не прокомментировал заявления своего бывшего работника. Однако издание The Verge утверждает, что это не первый судебный иск к Tesla — летом 2016 года владелец трех машин этого бренда Барретт Лайон пожаловался на целый ряд дефектов.

По его словам, двери Tesla Model X открывались и закрывались непредсказуемо, из-за чего иногда зажимали членов его семьи и врезались в соседние автомобили.

Он потребовал возмещения средств согласно закону о недоброкачественной продукции, после чего компания забрала дефективную машину обратно, вернула деньги, и иск был отозван.

Тем не менее, по данным Fortune, Лайон не единственный клиент Tesla, оставшийся недовольным после покупки Model X и пытающийся вернуть деньги за некачественный автомобиль. Сам Лайон в своем первоначальном иске предположил, что Tesla выпускала эту модель «в спешке», из-за чего машина оказалась не отлажена должным образом.

Майнинг без обязательств

Текущая неделя стала непростой для компании Илона Маска — буквально накануне подачи иска от Адама Уильямса стало известно о хакерском взломе облачного аккаунта Tesla.

Как выяснили эксперты по информационной безопасности, киберпреступникам удалось проникнуть в корпоративную систему и использовать ее мощности для майнинга криптовалют.

Злоумышленники использовали разные техники, чтобы как можно дольше оставаться незамеченными, поэтому эксперты так и не смогли выяснить, сколько продолжалась эта афера.

После того, как Tesla уведомили о кибератаке, она устранила зловредный код в течение нескольких часов. Представитель компании заявил, что приватность клиентов не была скомпрометирована. Кроме того, взлом никак не сказался на безопасности автомобилей Tesla.

Компания приняла решение выплатить вознаграждение «безопасникам», обнаружившим хакерскую атаку, в размере $3133,70.

В последнее время к Tesla приковано повышенное внимание общественности, особенного после того, как 6 февраля Илон Маск запустил спорткар Tesla Roadster в космос с помощью ракеты Falcon Heavy. По мнению нескольких ученых-экспертов, автомобиль Маска может летать в безвоздушном пространстве «несколько миллионов лет».