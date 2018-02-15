«Это русские заразили Украину вирусом»

Министерство иностранных дел Великобритании обвинило Россию в кибератаке вирусом-вымогателем NotPetya, поразившем 64 государства. Об этом говорится в заявлении замглавы британского МИД Тарика Ахмада, который курирует в правительстве вопросы кибербезопасности.

Реклама

По словам политика, российские спецслужбы ответственны за распространение NotPetya в июне 2017 года, с помощью которого были взломаны системы около 80 компаний в России, Украине и других странах мира.

От действий вируса больше всего пострадала Украина. Среди зараженных компаний оказались «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго», Киевский метрополитен, украинские мобильные операторы «Киевстар», LifeCell и «Укртелеком», Приватбанк, аэропорт «Борисполь» и другие.

«Россия нарушает все правила»

«Правительство Великобритании пришло к выводу, что Россия, и в частности российская армия, несет ответственность за разрушительную атаку с помощью вируса NotPetya», — заявил Ахмад, подчеркнув, что этот кибервзлом продемонстрировал «неуважение к украинскому суверенитету».

Замминистра добавил, что вирус нарушил работу организаций по всей Европе, что привело к многомиллионным финансовым потерям.

«Мы призываем Россию стать ответственным членом международного сообщества, каким она себя считает, а не пытаться тайно подорвать его устои», — заключил политик.

Заявление Тарика Ахмада считается первым открытым обвинением Великобритании в адрес России касательно конкретной хакерской атаки.

Тем не менее, никаких доказательств причастности Кремля он не предоставил.

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил о том, что мир вступил в новую эпоху, когда конвенциональная военная мощь переплетается с вредоносными кибератаками, создавая разрушительный и смертоносный тандем.

«Россия нарушает все правила, подрывая демократию, атакуя критическую инфраструктуру и военизируя информацию. Мы должны абсолютно готовы к борьбе с этими серьезными угрозами», — сообщил Уильямсон.

За пару дней до выступления представителя британского МИДа в The Washington Post появилась статья о том, что американское ЦРУ также подозревает в создании NotPetya Россию. Доклад по этому вопросу был помечен маркером «высокая вероятность».

До февраля текущего года мировое сообщество избегало прямых обвинений в адрес какого-либо государства о причастности к запуску вируса NotPetya. Впрочем, украинская сторона практически сразу увидело в кибератаке российский след и обвинила кремлевские спецслужбы.

«Основным назначением вируса было уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины для распространения панических настроений среди населения», — заявили в Службе безопасности Украины в июле 2017 года.

В Кремле уже опровергли любую связь России с вирусом NotPetya, назвав обвинения голословными.

«Мы категорически отвергаем подобные обвинения, мы считаем их бездоказательными, беспочвенными. Это не что иное, как продолжение не основывающейся на каких-либо доказательствах русофобской кампании», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

И Brexit тоже

Кибератака с помощью вируса NotPetya — не единственное киберпреступление, которое Великобритания приписывала «русским хакерам». В ноябре прошлого года премьер-министр страны Тереза Мэй заявила о начале расследования вмешательства Кремля в исход референдума по Brexit — якобы пророссийские боты распространяли в социальных сетях пропаганду, которая повлияла на настроения британских граждан.

Кроме того, ранее хакеров из России пытались обвинить во взломе сайта референдума. При этом открыто обвинения так и не были высказаны, но в докладе об инциденте было сделано аккуратное предположение, что за этим могут стоять Китай или Россия, так как ранее они уже были замечены за DDoS-атаками, которые влияли на государственные выборы других стран.

При этом министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что не располагает данными о вмешательстве России в референдум по выходу королевства из ЕС.

«Я не хотел особенно останавливаться на этом, поскольку у нас нет никаких данных об успешном российском вмешательстве в наши британские демократические процедуры. Есть отдельные свидетельства попыток вмешательства, но об успешных мы не знаем, ни в референдум по Brexit, ни в предвыборную кампанию», — прокомментировал Джонсон.