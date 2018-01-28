Америка спасена: Маск продает огнеметы против зомби

Основатель компаний Tesla и SpaceX американец Илон Маск опубликовал в своем инстаграме фото огнемета, который начала производить еще одна организация предпринимателя — The Boring Company.

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«Скажите привет моему маленькому другу. Я хочу, чтобы было ясно, что огнемет — супер ужасная идея. Определенно не покупайте, если вам не нравится веселье», — написал он.

В твиттере Маск дал гарантию того, что огнемет будет уничтожать зомби.

«Когда начнется зомби-апокалипсис, вы не пожалеете, что купили огнемет. Работает против полчищ нежити — в противном случае мы вернем вам деньги!» — указал топ-менеджер.

Известно, что устройство уже поступило в свободную продажу и стоит $500.

В октябре прошлого года американские социологи выяснили, какие страхи свойственны жителям США, и среди них как раз указана и угроза нападения со стороны зомби. Результаты исследования были опубликованы на сайте Чепменского университета.

В соцопросе участвовали 1207 совершеннолетних респондентов из разных штатов. Каждому из них предложили на выбор 80 «потенциально страшных» явлений. Впрочем, нашествие живых мертвецов пугает лишь 5,4% граждан, а привидения вызывают опасения только у 4,3%, сообщает РИА «Новости».

В апреле 2017 года журнал Journal of Archaeological Science: Reports опубликовал статью о том, что жители средневековой Англии ощущали вполне реальный страх перед восставшими из могил мертвецами, и мало того — предпринимали для защиты от них вполне действенные усилия. К таким выводам пришли археологи из Университета Саутгемптона и общественной организации Historic England.

Свидетельства того, как жители средневекового Йоркшира относились к мертвым, появились после анализа костей, обнаруженных на месте давно заброшенного поселения Уоррам-Перси, про которое известно, что несколько столетий назад там находилось до 30 хозяйств.

Два ряда домов там были расположены с севера на юг, сегодня там остался лишь остов заброшенной церкви. Человеческие кости, исследованные учеными, были найдены еще в 1963 году, причем не на церковном кладбище, а неподалеку от домов. Расположение костей, а главное, следы повреждений на них убедили ученых в том, что уже после смерти людей их односельчане расчленяли и даже сжигали их останки, чтобы те не вышли из могил.

«Идея того, что кости из Уоррам-Перси — останки мертвецов, которые сожгли и расчленили, чтобы те не встали из своих могил, похоже, находит наилучшие подтверждения,

— указывал Саймон Мэйс, специалист по изучению скелетированных останков, автор работы. — Если мы правы, то это первое надежное археологическое доказательство такой практики, что мы имеем. Оно показывает нам темную сторону средневековых верований и служит наглядным напоминанием того, насколько отличались представления в Средневековье от наших с вами».

Ученым удалось исследовать 137 отдельных костей, которые принадлежали как минимум десяти разным людям. Установлено, что жили они в XI–XIV веках. Анализ содержания стронция в зубах показал, что умершие люди родились и выросли в том же районе, где и закончили свои дни.

В средневековом фольклоре говорится о мертвецах, способных восставать из могил и бродить по округе, жестоко убивая тех, кто попадется им на пути. От них предлагалось избавляться с помощью обезглавливания, отрубания конечностей, сжигания и закапывания. Ученые указывали, что они наткнулись на первое прямое свидетельство соблюдения этих рекомендаций.

В январе прошлого года ученые после подсчетов сообщили, что примерно на сотый день после начала «зомби-апокалипсиса» на Земле численность людей уменьшится до значений, при которых повторное заселение планеты будет уже почти невозможным.

Как отмечалось в статье в Journal of Physics Special Topics, «зомби-апокалипсис» — это один из самых популярных вариантов конца света. Пояснялось, что изучение подобных явлений может помочь медикам в исследовании последствий возникновения вспышек пока неизлечимых и смертельно опасных болезней.

Ученый Джеймс Мур из университета Лестера объяснил, что скорость развития «зомбапокалипсиса» зависит от двух главных параметров — того, с какой вероятностью и как быстро происходит процесс «зомбификации» после контакта с зомби, и продолжительности их жизни.

Как показали расчеты, даже всего одного зараженного человека в достаточно густо населенной местности, в принципе, хватает для того, чтобы вызвать масштабную эпидемию примерно на 20-й день после его заражения. Через 100 дней, как показали расчеты исследователей, на Земле будет жить всего 181 человек и примерно 190 млн зомби.