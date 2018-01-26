«Оруэллу и не снилось»: Сорос напал на Facebook

Свобода мысли под угрозой

Миллиардер Джордж Сорос выступил с речью на форуме в швейцарском Давосе, в которой жестко раскритиковал Facebook, Google, а также другие техкомпании и социальные сети. По его словам, «монополистическое поведение» IT-гигантов сделало их угрозой для общества, которая способна навредить демократии, а также вызвать зависимость как от азартных игр, сообщает Business Insider.

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Инвестор и филантроп Сорос уделил особое внимание тому эффекту, который Facebook и Google оказывают на сознание людей. Он обвинил компании в манипулировании вниманием в целях финансовой выгоды.

«Они умышленно стимулируют зависимость к своим сервисам, что может быть крайне вредно, особенно для подростков», — заявил Сорос,

сравнив интернет-платформы с казино, специальные техники которых заставляют игроков тратить все свои деньги.

Кроме того, миллиардер заявил, что социальные сети заставляют пользователей терять свою самостоятельность и независимость. По его мнению, способность влиять на сознание людей, которая сосредоточена в руках нескольких компаний, угрожает самому принципу «свободы мысли».

Сорос предупредил аудиторию о том, что людьми, не обладающими свободой мысли, очень легко манипулировать, и этому есть как минимум одно подтверждение — президентские выборы в США в 2016 году.

Оруэллу и не снилось

Джордж Сорос также призвал общественность обратить внимание на то, что Facebook и Google несут в себе угрозу демократии. Он указал на опасность объединения крупнейших соцсетей и правительств отдельных стран.

«Между авторитарными государствами и крупными IT-монополиями, обладающими большими информационными базами, могут образовываться альянсы. В результате произойдет объединение систем корпоративного контроля с государственными системами наблюдения», — сообщил Сорос. В результате может образоваться развитая сеть тоталитарной слежки, которая «не снилась ни Олдосу Хакси, ни Джорджу Оруэллу».

При этом Сорос назвал два государства, в которых такие альянсы могут случиться, — это Россия и Китай.

Последний прежде других находится в зоне риска, так как китайские техкомпании практически идентичны американским, а, кроме того, располагают полной поддержкой режима Си Цзиньпина.

Тем не менее Сорос отметил уязвимое положение медиа-платформ. «Владельцы компаний может и считают себя властелинами вселенной, но на деле они заложники ситуации, в которой им необходимо сохранить свою доминирующую позицию», — сообщил миллиардер. По его словам, дни господства социальных сетей сочтены, так как они падут жертвой госрегулирования и налогообложения.

Мэй против Дурова

Но Facebook и Google стали не единственными компаниями, которым досталось во время экономического форума в Давосе. Мессенджер Telegram, автором которого является Павел Дуров, назвали «пристанищем преступников и террористов» — с такой критикой выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Мэй давно выступает в поддержку более строгого контроля за техкомпаниями. Больше всего политик недовольна мессенджерами, так как они обладают встроенными системами шифрования, ключи от которой невозможно передать спецслужбам.

«Мы видим, что произошло с Telegram... Никто не захочет, чтобы его платформу называли «мессенджером для террористов» или «любимым приложением педофилов»», — заявила Мэй во время своего выступления.

Павел Дуров, который тоже находится в Давосе, отреагировал на слова британского премьер-министра в своем твиттере. «Некоторые политики обвиняют инструменты за те действия, которые можно совершить этими инструментами», — написал Дуров, прикрепив ссылку на публикацию прошлого года «Don't Shoot the Messenger», в которой подробно разъясняются причины и последствия присутствия террористов в социальных сетях. Впрочем, на позиции Мэй эта публикация вряд ли отразится.