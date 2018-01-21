Расцвет или забвение: что ждет соцсети в будущем

Что мертво, умереть не может

Некогда популярный формат текстовых блогов сейчас переживает даже не кризис, а находится на стадии разложения. Пик популярности таких платформ, как LiveJournal, Blogger, Google+ и прочих социальных сетей, ориентированных на длинные развернутые посты, пришелся на конец «нулевых».

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Начиная с 2011-2012 годов, эти платформы начинают резко терять аудиторию. Одной из причин такого оттока пользователей можно назвать резкое развитие видеохостингов (YouTube, Vimeo и пр.) — появляется много контента, который гораздо проще потреблять.

По большинству обывательских вопросов и интересов гораздо проще посмотреть видеоролик на 10-15 минут, чем читать развернутый материал.

К тому же некоторые виды контента, к примеру, журналы о путешествиях, проще вести именно в формате видеоблога — так легче донести эмоции и передать атмосферу места, а также завоевать расположение подписчиков.

Большинство блогеров вели страницу именно с целью развлечь подписчиков и рассказать о своей жизни, работе или хобби. С появлением YouTube многие переквалифицировались из «текстовиков» под снятие и монтирование видеороликов для своего канала.

Другой причиной упадка популярности текстовых блогов можно назвать нерасторопность и малое внимание разработчиков самых популярных проектов к своим пользователям.

Тот же Google+ задумывался как конкурент Facebook, а поэтому имел все шансы стать амбициозным проектом, но его преследовала неудача за неудачей. Мало того, что у Facebook было все больше и больше пользователей — компании Цукерберга удавалось успешно переманивать сотрудников, работающих в Google+, писал Mashable. В результате проект был тихо свернут, не привлекая лишнего внимания, путем отказа от авторизации через эту социальную сеть в другие сервисы компании.

Живой Журнал вовремя не позаботился о редизайне сайта и введении новых, жизненно важных функций, поэтому быстро начал выглядеть устаревшим. Весной 2017 года ЖЖ оценил собственную аудиторию в 25 млн пользователей, из которых только несколько тысяч владеют платными аккаунтами. Для сравнения, в феврале 2017 года количество пользователей «ВКонтакте» составило 95 млн.

Мультимедийные комбайны

Одна из особенностей социальных сетей на данном этапе — похожесть по дизайну и размытость контента. Несколько лет назад все было проще: нужны краткие новостные выдержки и остроумные цитаты на злобу дня — Twitter в помощь. Интересна жизнь знаменитостей, хочется быть в курсе политической жизни за рубежом и в России — Facebook. Для переписки и музыки всегда был «ВКонтакте».

Сейчас конкуренция между соцсетями резко выросла --

всем приходится выкручиваться и наращивать аудиторию за счет новых функций, которые часто дублируют аналогичные у конкурентов.

За примерами далеко ходить не надо. В начале прошлого года было множество шуток о том, что даже в банковских приложениях в скором времени появятся «Истории» — сообщения в виде фотографии или текста с разнообразными стикерами, фильтрами и комментариями, которые доступны всем подписчикам на протяжении 24 часов.

Моду на такой новый тип постов ввел Instagram, но лишь немногие знают, что первоначально идея «Историй» была за разработчиками сервиса Snapchat. Эстафету подхватили другие компании, поэтому «Истории» появились в Facebook, «ВКонтакте» и даже WhatsApp. Где-то формат немного изменяли, а где-то полностью заимствовали у Instagram.

Еще один яркий пример — прямые эфиры через социальные сети. Первым популярным приложением для проведения прямых трансляций был Periscope.Его впоследствии купил сервис микроблогов Twitter за $86,6 млн — это свидетельствуют цифры, добавленные в финансовый отчет за первый квартал 2015 года, который был подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. С самого старта Periscope быстро набирал число активных пользователей и фактически имел монополию в сфере прямых трансляций. Руководства других социальных сетей не хотели мириться с данным положением дел.

В ответ в конце 2016 года Instagram значительно расширяет функционал своих «Историй» и вводит функцию прямых трансляций, чем фактически «убивает» Periscope,

ведь число активных пользователей Instagram в разы больше, а надобность в отдельном приложении для трансляций сразу отпадает.

Становится очевидной тенденция к унификации социальных сетей и построению их по принципу швейцарского ножа. Владельцы крупнейших проектов стремятся добавить в свой продукт все новые «фишки» конкурентов сразу после того, как становится ясно, что новая функция востребована у пользователей. Из-за этого сервисы теряют свою оригинальность и первоначальную направленность, превращаясь в навороченный агрегатор информации.

Миграция в мессенджеры

2017 год прошел под эгидой резкого роста популярности мессенджеров как источников информации и платформы для ведения каналов и блогов. Такая тенденция может быть обусловлена не только новизной продукта, но и большей свободой для самовыражения.

В частности, в Telegram не блокируются видео, если в качестве аккомпанемента использована авторская музыка другого исполнителя, и нет вообще такого понятия, как «страйк» — самая страшная угроза каналу видеоблогера (при наличии трех таких «страйков» канал блокируется, а доказать отсутствие вины бывает очень сложно).

Ограничения есть, но они касаются размещения запрещенной информации вроде призывов к экстремизму или продажи оружия.

Получается, что автор канала имеет более широкое поле для творчества и меньше сдерживающих факторов.

Этим объясняется рост популярности телеграм-каналов. По данным сервиса Combot, всего у Telegram сейчас около 8 млн активных пользователей в России, 1,5 млн — активные подписчики Telegram-каналов. По сравнению с весной 2017 года к сентябрю топовые публичные каналы в среднем двукратно увеличили свою аудиторию, а каналы-лидеры демонстрируют десятикратный рост — с 50 000 до 500 000 подписчиков. «Каналы с аудиторией более 100 000 пользователей – новая реальность Telegram», — говорится в исследовании.

Вместе с тем само ведение публичной страницы в мессенджере несколько иное: отсутствует прямое общение с читателями с помощью комментариев, но зато есть весомое преимущество — любая новость доходит до подписчика в виде стандартного уведомления из диалога.

В итоге рост популярности каналов в мессенджерах обусловлен большей открытостью и свободой по части информации, относительной новизной в плане метода донесения информации до потребителя и отсутствием лишнего функционала и агрессивно настроенной части интернет-сообщества, которой просто негде писать желчные комментарии.

Перспективы дальнейшего развития

Вариантов развития ситуации несколько. Первый — это продолжение наращивания функционала социальных сетей, как отдельно взятой, так и вообще; трансформация в практически идентичных клонов. При таком сценарии человек будет вести одну, а максимум две соцсети.

Весь потребляемый контент как развлекательного, так новостного и рабочего характера будет идти единым потоком и фильтроваться непосредственно владельцем аккаунта.

Второй вариант — стагнация или небольшое развитие нынешней ситуации, когда у пользователя есть значительное количество аккаунтов в разных сервисах, но предпочтение отдается одному-двум. Остается разделение социальных сетей по типу информации, хоть контент у большинства из них и дублируется.

Большое значение на ближайшие годы будут играть мессенджеры. Уже сейчас можно выполнять большое количество операций посредством чат-ботов. Возможно, что при добавлении некоторых социальных элементов и возможностей для поиска новых контактов мессенджеры полностью вытеснят социальные сети и станут действительно настоящими «мультиварками информации», через которые будет осуществляться не только общение, но и большинство бытовых задач.