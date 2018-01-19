Опасно для жизни: подростки травятся, но флешмоб идет

Нелепые флешмобы в интернете, которыми увлекается молодежь, часто привлекают внимание СМИ, но новый «челлендж» на YouTube имеет все шансы стать одним из самых опасных. Подростки по всему миру на спор пытаются прокусить капсулы для стирки белья и попробовать моющее средство на вкус.

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Из-за того, что флешмоб, получивший название Tide Pod Challenge, был признан рискованным, видеохостинг YouTube уже начал блокировку всех роликов подобного содержания, сообщает CNN.

«Флешмоб зашел слишком далеко»

Еще несколько лет назад Комиссия США по безопасности потребительских товаров выпустила предупреждение для родителей касательно капсул для стирки белья — цветные, упругие и приятно пахнущие капсулы привлекали маленьких детей, которые принимали их за мармелад или конфеты. Тем временем, внутри них содержится «токсичное моющее средство в высокой концентрации», которое может нанести непоправимый вред здоровью.

В конце 2017 года поедание стирального порошка на камеру превратилось в флешмоб с подачи одного из пользователей твиттера, который шутки ради прокусил одну из таких капсул и предложил всем желающим попробовать и снять результат на видео. В январе 2018 года подростковый челлендж набрал обороты и количество роликов с прокусыванием капсул на YouTube резко увеличилось.

Согласно данным Washington Post,

с начала года в больницы США попали 39 подростков в возрасте от 13 до 19 лет, отравившихся моющим средством.

Председатель Комиссии США по безопасности потребительских товаров Энн Мэри Беркл предупредила о том, что глотание химической жидкости, которая содержится внутри капсул, может привести к летальному исходу.

«Все это началось как безобидная шутка в интернете, но теперь он [флешмоб] зашел слишком далеко», — заявила Беркл.

Сообщается, что щелочь и кислота в капсулах для стирки могут обжечь полость рта, гортань, пищевод и даже желудок. Если после прокусывания средство случайно брызнет в глаз, то химические вещества могут привести к полной потере зрения.

Угроза стала настолько реальной, что к проблеме подключился YouTube, который пообещал удалить все видео с опасным флешмобом.

«Правила YouTube запрещают контент, который призывает к опасной деятельности, способной привести к физическому вреду. Мы оперативно удаляем ролики, которые нарушают нашу политику», — заявил представитель YouTube. Он также пообещал, что все каналы, распространяющие видео с флешмобом, получат «страйк», то есть предупреждение.

На момент написания заметки практически все ролики с поеданием капсул пропали с видеохостинга. По соответствующему запросу YouTube показывает только видео, на которых блогеры выступают против этого флешмоба и заявляют о его вреде, и новостные репортажи.

Слабоумие и отвага

К сожалению, флешмоб с поеданием капсул — не единственный опасный челлендж, которым увлекались подростки онлайн. Одним из самых популярных вызовов являются различные вариации поедания жгучих перцев чили.

Люди снимают на видео, как они пытаются откусить острый перец, а потом страдают от жжения во рту. Несмотря на то, что для многих участников жжение так и осталось единственным побочным эффектом, один мужчина получил серьезный ожог, который буквально прожег дыру в его пищеводе, что впоследствии привело к коллапсу одного из легких.

В 2010 году был распространен флешмоб, в рамках которого нужно было съесть ложку корицы, не запивая ее водой. В интернет в общей сложности было загружено от 40 тыс. до 200 тыс. подобных роликов.

Несмотря на то, что корица является пищевым продуктом, а не химическим веществом из порошка для стирки, «коричный челлендж» стал причиной как минимум одной смерти --

четырехлетний мальчик по имени Мэттью попытался съесть целую банку специи, в результате чего не смог сделать вдох и скончался от асфиксии.

Другим опасным флешмобом стало испытание солью и льдом — его участники посыпали солью участки кожи, а затем прикладывали к ним лед. Количество роликов с челленджем настолько возросло, что им заинтересовались подростки, желающие проверить эффект от такого флешмоба.

Несколько детей было госпитализированы с кожными ожогами второй и третьей степени, после чего полиция США и Великобритании выпустила официальное предупреждение для родителей в связи с опасностью вирусного челленджа. Врачи сообщили, что шрамы после таких экспериментов могут остаться на всю жизнь.