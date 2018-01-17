Обвал на бирже: когда обесценится биткоин

Менее двух месяцев назад биткоин «взлетел» со скоростью метеорита, достигнув курса в $20 тыс., но радость криптоинвесторов продлилась недолго. Стоимость биткоина резко снизилась в течение суток — цена самой известной криптовалюты мира упала на 25%. Если ночью 16 января биткоин продавался за $13 тыс., то на момент написания заметки за него предлагают чуть больше $10 тыс. за единицу.

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Сообщается, что другие криптовалюты тоже продемонстрировали падение своего курса — например, криптовалюта Ethereum, созданная Виталиком Бутериным, упала на 31% и торгуется по цене около $923.

Роковая ночь

Эксперты считают, что причин для такого массового падения цены криптовалют может быть несколько. Одним из главных поводов обвала рынка называется внезапное изменение настроения участников рынка, связанное с тревожными сообщения из Китая и Южной Кореи, которые касаются ужесточения законодательства в данной сфере.

На прошлой неделе стало известно, что Сеул готовит законопроект, который запретит торговлю криптовалютами на специальных биржах.

Министр юстиции Южной Кореи выразил озабоченность чрезмерной популярностью биткоина, которая может привести к развитию зависимости у неопытных инвесторов, схожую со страстью к азартным играм. Кроме того, правительство страны опасается того, что владельцы криптовалют будут уклоняться от уплаты налогов.

Эта версия коррелирует с тенденциями прошлого года — на 2017 год пришелся настоящий бум биткоина, во многом вызванный разговорами о том, что многие страны займутся легализацией криптовалют. Неудивительно, что вслед за такими неутешительными новостями из Кореи последовало падение курса.

Директор по позиционированию Diamond Guard Александр Мамаев подтвердил «Газете.Ru», что «декабрьское ралли», когда биткоин брал рекорд за рекордом, было подпитано лояльным отношением регуляторных органов США, разрешивших торги фьючерсом на криптовалюту, а также ажиотажем среди новых инвесторов.

По мнению Мамаева, не исключено, что падение курса также вызвано разочарованием инвесторов, которые вложились в биткоин ради обретения молниеносной прибыли, но не получили желаемого результата. «Вложившись в декабре и январе и не получив ожидаемого профита, они разочаровались и вышли из цифровых активов», — сообщил собеседник «Газеты.Ru».

Председатель Европейской службы по ценным бумагам и финансовым рынкам Стивен Майджур рассказал Bloomberg, что

криптоинвесторы должны быть готовы к потере «всех своих денег», вложенных в биткоин.

По словам Майджура, волатильность биткоина настолько высока, что его невозможно использовать в качестве полноценной валюты.

Выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил, что криптовалюты в принципе могут исчезнуть.

«Мы видим, что существуют разные подходы к криптовалютам, например — от запретительных до абсолютно либеральных. И всех сегодня волнует вопрос о том, где предел вот этой криптовалютной гонки? Вообще, может быть, это тупиковая ветвь киберреволюции?» — заявил Медведев.

Он добавил, что не исключает сценарий, согласно которому в будущем криптовалюты канут в лету, оставив после себя только технологию блокчейна, которая станет «частью повседневной реальности».

Чего ждать в будущем

Директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсений Щельцин отметил, что падение курса биткоина является обычным спадом в активности, который повторяется уже не первый год — похожую тенденцию можно было проследить и в прошлом, и в позапрошлом годах.

«Дном это назвать никак нельзя, — заявил Щельцин.

— А те люди, которые называют это [падение] дном, не ознакомились с историей криптовалют и делают крайне поспешные выводы».

Александр Мамаев из Diamond Group предупреждает о том, что дальнейшее развитие ситуации может оказаться еще более пагубным: объем операций криптовалютами пока не достиг масштабов, сравнимых с предрождественскими, а просадка уже оказалось глубже.

Однако списывать криптовалюты со счетов не стоит, и в 2018 году могут произойти знаковые события. «Начнем с того, что многие страны, в отличие от Китая и Южной Кореи, напротив, легализуют и создают подчеркнуто мягкие условия для криптопроектов, например, Белоруссия или Армения», — рассказал эксперт.

Руководитель облачного кошелька криптовалют Kibers.com Виталий Ягодкин пояснил «Газете.Ru», что текущий откат на рынке весьма закономерен, так как на спекуляциях в конце декабря курс был чрезмерно раздут.

«После такого роста всегда ожидается падение и выравнивание. Паниковать не стоит, в истории такое уже было, для трейдеров и желающих заработать это лучшее время для входа и закупки на биржах», — заявил Ягодкин.

Операционный директор платежной системы для крипто- и фиатных платежей VISO Родион Попков сообщил, что анализ динамики роста и падения биткоина показывает активную работу спекулятивных игроков на рынке. При этом в мире сохраняется тренд на рост интереса к криптовалюте, что должно отражаться на плавном росте курса.

«Прошлые два ралли на рост курса были как раз обеспечены спекулянтами. Если вы обратите внимание, то откат, или то, что сейчас называется резким падением, всегда происходит до уровней существенно больших, чем предыдущие, что как раз соответствует общей динамике», — прокомментировал эксперт.