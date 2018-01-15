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Россияне против Apple: за айфоны придется ответить

Россияне готовят иски к Apple из-за замедления своих айфонов

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

На этой неделе будут поданы первые иски от россиян против Apple — истцы планируют взыскать компенсацию за то, что компания замедляла процессоры старых моделей iPhone, никак не уведомив при этом своих пользователей. Тем временем, во многих сервисных центрах Apple закончились аккумуляторы на замену, так как магазины просто не справляются с наплывом желающих поменять батарею своего гаджета.

Россияне потребуют компенсацию

Россия тоже решила принять участие в так называемом «batterygate» — скандале, связанном с продукцией Apple. В конце декабря стало известно, что компания в одностороннем порядке решила замедлять процессоры на старых моделях iPhone, руководствуясь желанием продлить срок службы аккумуляторов.

При этом пользователи даже не подозревали, в чем причина плохой работы их гаджетов,

вплоть до тех пор, пока Apple официально не признала факт намеренного замедления и принесла свои извинения.

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Юристы из компании Lex Borealis заявили о первых судебных исках россиян против Apple. Финансовую поддержку окажет компания NLF Group в обмен на долю в денежной компенсации, сообщило в понедельник утром издание «Коммерсант».

Управляющий партнёр NLF Group Максим Карпов в беседе с «Газетой.Ru» пояснил позицию истцов, которые считают, что компания Apple нарушила требования об информированном согласии пользователя, внеся изменения в важные параметры, касающиеся его имущества. По его словам, в российском законодательстве, сформированном в 90-е годы, есть определенные пробелы в этой области.

«Технический прогресс движется вперед, и законодательство просто за ним не успевает. Мы рассчитываем устранить эти проблемы на уровне правоприменительной практики», — сообщил Карпов.

Он добавил, что вероятные сложности с исками россиян к Apple могут носить только технический характер из-за отсутствия прямого законодательного регулирования данного вопроса. «Но если будет необходимо, мы дойдем до Верховного суда, чтобы сформировать соответствующую судебную практику», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

Согласно информации Карпова, по договоренности NLF Group и Lex Borealis,

первый иск будет подан либо сегодня, либо завтра, а оставшиеся — в течение текущей недели.

Тем временем, иски против Apple по делу о замедлении iPhone уже стали мировым трендом — ранее о своем желании судиться с компанией заявили истцы из США и Франции.

В Америке эта история вышла и на государственный уровень — четверо конгрессменов направили главе Apple Тиму Куку письмо, в котором требуют объяснений касательно скандала с намеренным замедлением гаджетов. По всей видимости, их не до конца удовлетворили официальные извинения «яблочного» бренда.

Во Франции же делом Apple занялась Парижская прокуратура, так как «намеренное устаревание устройств» считается в стране уголовным преступлением. Расследование будет вести специальный надзорный орган — Генеральный директорат по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством. По итогам проверки дело либо закроют, либо передадут в суд.

Батарейная истерия

В качестве жеста доброй воли Apple временно снизила стоимость замены батареи в своих официальных сервисных центрах — с $79 до $29. С тех пор прошло несколько недель, а в «яблочные» магазины по всему миру до сих пор стоят очереди из желающих поменять аккумулятор со скидкой.

Как отмечает Business Insider, в некоторых магазинах время ожидания сотрудника техподдержки составляет несколько часов. Не спасает даже то, что во многих сервисах были установлены отдельные стойки, которые занимаются исключительно заменой батарей.

Из-за повышенного интереса к акции во многих магазинах Apple аккумуляторы просто закончились, и вместо замены в тот же день клиентам предлагается дождаться новых поставок в течение недели.

Но и это не все проблемы, с которыми пришлось столкнуться «яблочному» бренду — многие клиенты, посетившие сервис за последние пару недель, в принципе не нуждаются в новом аккумуляторе. Другие пытаются таким образом решить проблему устаревания своего iPhone, но не знают о том, что замена им не поможет.

По данным техподдержки, только 10% айфонов, чьи владельцы обратились в сервисный центр, действительно требовалась замена батареи.

«Мне жаль людей, которым действительно нужны аккумуляторы — им приходится ждать тех, кто решил, что у Apple «распродажа»», — заявил один из сотрудников магазина бренда.

Тяжелее всего приходится владельцам iPhone 6 и iPhone 6 Plus, так как обе эти модели официально сняты с производства — аккумуляторы на замену прибудут в магазины США не раньше марта или даже апреля.