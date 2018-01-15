Россияне против Apple: за айфоны придется ответить

Россияне потребуют компенсацию

Россия тоже решила принять участие в так называемом «batterygate» — скандале, связанном с продукцией Apple. В конце декабря стало известно, что компания в одностороннем порядке решила замедлять процессоры на старых моделях iPhone, руководствуясь желанием продлить срок службы аккумуляторов.

При этом пользователи даже не подозревали, в чем причина плохой работы их гаджетов,

вплоть до тех пор, пока Apple официально не признала факт намеренного замедления и принесла свои извинения.

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Юристы из компании Lex Borealis заявили о первых судебных исках россиян против Apple. Финансовую поддержку окажет компания NLF Group в обмен на долю в денежной компенсации, сообщило в понедельник утром издание «Коммерсант».

Управляющий партнёр NLF Group Максим Карпов в беседе с «Газетой.Ru» пояснил позицию истцов, которые считают, что компания Apple нарушила требования об информированном согласии пользователя, внеся изменения в важные параметры, касающиеся его имущества. По его словам, в российском законодательстве, сформированном в 90-е годы, есть определенные пробелы в этой области.

«Технический прогресс движется вперед, и законодательство просто за ним не успевает. Мы рассчитываем устранить эти проблемы на уровне правоприменительной практики», — сообщил Карпов.

Он добавил, что вероятные сложности с исками россиян к Apple могут носить только технический характер из-за отсутствия прямого законодательного регулирования данного вопроса. «Но если будет необходимо, мы дойдем до Верховного суда, чтобы сформировать соответствующую судебную практику», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

Согласно информации Карпова, по договоренности NLF Group и Lex Borealis,

первый иск будет подан либо сегодня, либо завтра, а оставшиеся — в течение текущей недели.

Тем временем, иски против Apple по делу о замедлении iPhone уже стали мировым трендом — ранее о своем желании судиться с компанией заявили истцы из США и Франции.

В Америке эта история вышла и на государственный уровень — четверо конгрессменов направили главе Apple Тиму Куку письмо, в котором требуют объяснений касательно скандала с намеренным замедлением гаджетов. По всей видимости, их не до конца удовлетворили официальные извинения «яблочного» бренда.

Во Франции же делом Apple занялась Парижская прокуратура, так как «намеренное устаревание устройств» считается в стране уголовным преступлением. Расследование будет вести специальный надзорный орган — Генеральный директорат по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством. По итогам проверки дело либо закроют, либо передадут в суд.

Батарейная истерия

В качестве жеста доброй воли Apple временно снизила стоимость замены батареи в своих официальных сервисных центрах — с $79 до $29. С тех пор прошло несколько недель, а в «яблочные» магазины по всему миру до сих пор стоят очереди из желающих поменять аккумулятор со скидкой.

Как отмечает Business Insider, в некоторых магазинах время ожидания сотрудника техподдержки составляет несколько часов. Не спасает даже то, что во многих сервисах были установлены отдельные стойки, которые занимаются исключительно заменой батарей.

Из-за повышенного интереса к акции во многих магазинах Apple аккумуляторы просто закончились, и вместо замены в тот же день клиентам предлагается дождаться новых поставок в течение недели.

Но и это не все проблемы, с которыми пришлось столкнуться «яблочному» бренду — многие клиенты, посетившие сервис за последние пару недель, в принципе не нуждаются в новом аккумуляторе. Другие пытаются таким образом решить проблему устаревания своего iPhone, но не знают о том, что замена им не поможет.

По данным техподдержки, только 10% айфонов, чьи владельцы обратились в сервисный центр, действительно требовалась замена батареи.

«Мне жаль людей, которым действительно нужны аккумуляторы — им приходится ждать тех, кто решил, что у Apple «распродажа»», — заявил один из сотрудников магазина бренда.

Тяжелее всего приходится владельцам iPhone 6 и iPhone 6 Plus, так как обе эти модели официально сняты с производства — аккумуляторы на замену прибудут в магазины США не раньше марта или даже апреля.