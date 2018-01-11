iPhone лишает волос

У премиального смартфона iPhone X был выявлен новый недостаток, негативно влияющий на пользовательский опыт. Как выяснилось, владельцы «десятки» массово жалуются на то, что их гаджет буквально вырывает им волосы — они застревают между корпусом и экраном во время телефонного разговора.

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В СМИ этот дефект уже назвали «самой дурацкой причиной отказаться от iPhone X».

Айфоны для лысых

Пользователи заявили о том, что в щель попадают не только волосы, но также усы и борода. Для некоторых их них этот недостаток стал настоящей проблемой.

«У кого-нибудь еще iPhone X вырывает волосы? Мой делает так по несколько раз за день, когда я держу его у уха. Это начинает раздражать. Я позвонил в Apple, и они пообещали заменить устройство, но мне любопытно — у одного меня проблема или это дефект дизайна?» — пишет один из пользователей официального форума «яблочной» компании.

Судя по активности в этой теме, проблема все же носит массовый, а не индивидуальный характер. Один из комментаторов заявил, что уже перестал считать, сколько раз он чувствовал боль от своего нового гаджета. Чтобы выйти из этого положения и сохранить iPhone X, он предложил купить защитный чехол, с которым волосы остаются в безопасности.

Другие владельцы флагмана Apple подтвердили, что чехол решает эту проблему, но не каждый из них готов спрятать свой айфон в футляр, а многим они и вовсе не нравятся.

О случайном вырывании волос во время голосового вызова написали и некоторые пользователи Twitter. Один из них заявил, что «ненавидит этот телефон» из-за этого дефекта.

Как выяснилось, эта проблема свойственна не только iPhone X. Ранее на вырывание волос жаловались и владельцы iPhone 6, придумав хэштег #Hairgate по аналогии с Уотергейтом. Один из пострадавших советует покупать этот гаджет только «абсолютно лысым» людям.

«Газета.Ru» выяснила, что от несовершенного дизайна также страдают пользователи iPhone 7. Таким образом, Apple не только не исправила дефект после первых жалоб, но и сохранила его с 2014 года — волос лишались владельцы уже нескольких поколений айфонов.

На ошибках не учатся

В последнее время Apple то и дело становится участником скандалов, несмотря на свой авторитет и безграничную любовь со стороны фанатов. В конце декабря компанию обвинили в том, что она специально замедляет процессоры на старых айфонах, чтобы спровоцировать пользователя отказаться от предыдущей модели и заказать новую.

Apple пришлось признаться, что замедление действительно имело место быть, но применялось не в маркетинговых целях, а для продления срока службы износившихся аккумуляторов. Несмотря на полное раскаяние и признание ошибки, компании грозит несколько судебных исков, в том числе в США и во Франции, где намеренное устаревание устройств считается уголовным делом.

Что характерно, после этого скандала Apple временно разрешила делать «откат» к более древним версиям iOS, в которые не внедрялась функция торможения процессора.

В середине 2017 года стало известно о шпионском ПО Fruitfly, который атакует ноутбуки на базе Mac OS.

Проблемы с этой операционной системой и ноутбуками Apple в принципе довольно редки, поэтому часто привлекают повышенное внимание.

Эксперты по кибербезопасности обнаружили фрагменты кода Fruitfly в Mac OS образца 2014 года, то есть зловред существовал на протяжении как минимум трех лет. В начале 2018 года 28-летнему хакеру из США Филлипу Дурачински были предъявлены обвинения в том, что с помощью Fruitfly, которую он адаптировал и под Windows, он в течение 13 лет следил за другими людьми через веб-камеру и микрофоны.

Сообщается, что Дурачински обвиняют и в хранении детской порнографии, так как среди его жертв есть несовершеннолетние, за которыми он следил и записывал видео без их ведома. В Apple, которая за три года так и не смогла защитить свои устройства от вредоносного ПО, пока не дали никаких комментариев.