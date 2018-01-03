Конец нейтралитета: как США проиграли битву за интернет

Немного теории

Сетевой нейтралитет — это важный базовый принцип Интернета, на основе которого должны строиться все отношения в Сети между рядовыми пользователями, провайдерами, интернет-сервисами и сайтами, а также государственными надзорными организациями — между всеми, кто как-то связан с Интернетом в принципе.

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Принцип нейтральности подразумевает под собой, что любая информация в Сети равноценна и равнозначна, независимо от источника. Доступ к сетевым ресурсам должен осуществляться без каких-либо ограничений, если публикуемая информация не запрещена законом (детская порнография, продажа оружия и наркотиков, пропаганда экстремизма и пр.).

Принцип сетевого нейтралитета «по умолчанию» действует в большинстве стран, а в некоторых государствах, к примеру в США, он закреплен законом на федеральном уровне. Большой общественный интерес проблема сетевого нейтралитета приобретает за последние полгода-год в связи с кадровыми перестановками и новой политикой администрации Дональда Трампа.

Новый курс под руководством Пая

В 2015 году при президенте Обаме Федеральное агентство по связи США (FCC) узаконило принцип сетевого нейтралитета. Уже спустя два года новоизбранный президент Трамп заменяет главу FCC на Аджита Пая, который известен своими довольно консервативными взглядами на политику регулирования в сфере Интернета.

В опубликованном апрельском докладе Аджита Пая содержится критика предыдущего порядка работы комиссии и принципа сетевого нейтралитета в частности.

В докладе говорится, что принцип нейтралитета сокращает инвестиции в развитие широкополосного интернета и в целом снижает доходы казны государства.

В тот же день была открыта страница для публичного обсуждения грядущих изменений, на которой большинство из комментариев, которых, к слову, набралось несколько миллионов, было негативным.

В ответ на действия нового главы FCC 12 июля 2017 года прошли крупные акции в поддержку сетевого нейтралитета среди американских видеохостингов, поисковиков, облачных хранилищ и даже некоторых популярных порносайтов.

Огромное количество пользователей Twitter и Facebook оставляли посты с гифками, изображающими долгую загрузку сайтов и просто текстовые сообщения, выражающие обеспокоенность в связи с отменой принципа сетевого нейтралитета.

Летом 12 июля был организован крупный протест, получивший название «битва за интернет». В нем приняли участие крупнейшие интернет-компании Америки, среди них Vimeo, Airbnb, Spotify, Twitter, Dropbox, Facebook, Microsoft и другие.

К сожалению, битва оказалась проигранной: в декабре администрация президента США поддержала решение Федеральной комиссии по связи и постановила отменить принцип сетевого нейтралитета.

Чего ждать в России

В российском законодательстве нет четкого зафиксированного понятия «сетевой нейтралитет», да и вообще большинство отношений урегулированы недостаточно и требуют значительных дополнений. Однако большинство отечественных провайдеров придерживаются принципов нейтралитета, потому что в противном случае пользователи начнут массово переходить на услуги конкурирующих фирм.

По мнению генерального директора REG.RU Алексея Королюка, если в России удастся законодательно закрепить сетевой нейтралитет в регулирующих отрасль документах, то инвестиционная привлекательность для размещения серверов и сервисов на территории РФ возрастет.

«В случае отмены сетевого нейтралитета в полной мере и перехода к сетевой анархии операторы связи будут диктовать условия всем сервисам и ресурсам сети.

Это позволит им регулировать скорость доступа, очередность и качество соединения и другие параметры, что скорее всего приведет к техническому шантажу и последующей гибели менее крупного игрока на рынке контента в случае, если зависимость от трафика того или иного оператора будет высокой», — прокомментировал Королюк.

Генеральный директор компании-провайдера услуг сети доставки контента CDNvideo Ярослав Городецкий в беседе с «Газетой.Ru» высказал уверенность, что изменения законодательства и политики в регулировании Интернетом за океаном не найдут сильного отражения в российских реалиях.

«Отмена сетевого нейтралитета в США напрямую не повлияет на российский рынок телекоммуникаций. Но, думаю, теперь у операторов будет больше соблазна перестать де-факто соблюдать сетевой нейтралитет, особенно если они узнают, что в результате его отмены доходы американских операторов выросли. Правда, в том, что это произойдет, лично у меня есть большие сомнения, если, конечно, телекоммуникационный рынок останется конкурентным. Не думаю, что операторы решатся ограничивать пользователей в доступе куда-либо, ведь в этом случае они станут первой мишенью для их недовольства», — заявил эксперт.