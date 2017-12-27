Куклы, мячи и Эд Ширан: что смотрели на YouTube

1. Певец в маске

Количество просмотров: 198,8 млн

Самым популярным видео на YouTube в этом году стало выступление тайского певца в маске в рамках популярного шоу The Mask Singer. По правилам конкурса, участник должен петь, скрывая свою личность под сложной маской, чтобы жюри проекта судило певцов абсолютно непредвзято.

Реклама

The Mask Singer показывают в Китае, Южной Корее, Вьетнаме и Таиланде.

2. Горячие танцы

Количество просмотров: 125,5 млн

На второй строчке расположилось танцевального видео под трек Эда Ширана Shape Of You. Постановщиком стал известный хореограф из Лос-Анджелеса Кайл Ханагами, чьи танцоры так очаровали YouTube, что установили рекорд — этот ролик стал самым просматриваемым танцевальным видео за всю историю сервиса.

Примечательно, что оригинальный клип Эда Ширана в топ-10 самых вирусных видео так и не попал.

3. Трюки с мячиками

Количество просмотров: 98,5 млн

Третье место занял канал Dude Perfect и их гипнотизирующее видео про различные трюки с мячиками для пинг-понга. Участники шоу закидывают их в стаканчики, стреляют в них из лука и даже играют музыку с помощью сковородок.

Ролик действительно завораживает и заодно заставляет задуматься о том, сколько неудачных дублей было снято до достижения желаемого результата.

4. Юная чревовещательница

Количество просмотров: 43 млн

Самой яркой участницей шоу America's Got Talent стала 12-летняя Дарси Линн, которая покорила судей своими способностями чревовещания. Игрушки, которые выступали вместе с ней, не только разговаривали, но и пели, что обеспечило девочке не только победу в конкурсе, но и место в топе YouTube.

5. Караоке с Шираном

Количество просмотров: 41 млн

Эд Ширан, который уже упоминался в этой подборке, попал в рейтинг YouTube благодаря своему участию в проекте Carpool Karaoke, в котором ведущий Джеймс Корден возит знаменитостей в машине и поет вместе с ними.

Почему-то пользователям полюбился именно этот выпуск, возможно, благодаря выходу нового музыкального альбома Ширана в 2017 году. В прошлом году выпуск Carpool Karaoke тоже попал в топ-10 YouTube, но тогда главной героиней шоу была певица Адель.

6. Леди Гага на Суперкубке

Количество просмотров: 38 млн

Свою справедливую порцию просмотров получила певица Леди Гага, выступившая в перерыве финала Суперкубка-2017. Она исполнила свои хиты, сделала несколько трюков на тросе и привлекла внимание нескольких десятков миллионов человек, обеспечивших ей шестое место в топе самых популярных видео года.

7. История Земли за 20 минут

Количество просмотров: 36,5 млн

Билл Вурц на протяжении нескольких лет делает анимированные видео обо всем на свете, но только его ролик с историей Земли привлек внимание аудитории и заработал целый миллион «лайков».

8. Трамп на инаугурации

Количество просмотров: 35,6 млн

Это видео стало первым смешным роликом в рейтинге YouTube — канал Bad Lip Reading переозвучивает фильмы и клипы, основываясь на движениях губ героев и заменяя оригинальные слова.

Авторы канала решили переозвучить и видео с инаугурации президента США Дональда Трампа, превратив протокольное мероприятие в самостоятельный мем.

9. Мультик о сердце

Количество просмотров: 33,1 млн

Короткометражка In a Heartbeat стала первым мультфильмом, попавшим в ежегодный топ YouTube. Картина собрала большое количество комментариев от зрителей, которых тронула четырехминутная история о дружбе двух мальчиков.

10. Дети ворвались и испортили интервью отца

Количество просмотров: 25,9 млн

Это видео обошло весь мир и заслуженно заняло свое место в рейтинге. Профессор Роберт Келли комментировал ситуацию в Южной Корее для телеканала «Би-би-си» по видеосвязи, как вдруг в комнату вошла сначала его дочь, а потом и маленький сын.

После этого в кадр ворвалась жена Келли, которая быстро утащила детей, что вызвало улыбку как у самого спикера, так и у ведущего новостей. Судя по «лайкам» и просмотрам, пользователи YouTube тоже не смогли сдержать эмоции при просмотре этого веселого видео.