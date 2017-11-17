Порно и импичмент: что ретвитят политики

Иностранные агенты не дремлют

Австралийский министр обороны Кристофер Пайн заявил в своем твиттере, что его социальные сети были взломаны неизвестными хакерами. Сообщению предшествовала новость о том, что Пайн лайкнул запись с роликом порнографического содержания.

«Ночью меня взломали! Было 2 часа ночи. Кто-то попытался хакнуть мои соцсети. Может быть, они мстят за плебесцит?» — сообщил политик,

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имея в виду национальный опрос, по результатам которого жители Австралии поддержали легализацию однополых браков.

Видео, которое «понравилось» министру, демонстрировало половой акт между двумя мужчинами. После того, как история распространилась в прессе, злополучный лайк был удален в течение трех часов после публикации. Сейчас его нельзя найти в самой социальной сети, но сам факт был зафиксирован на многочисленных скриншотах.

It's just past 2am in Australia and the leader of the government in the House of Representatives has liked some pretty explicit porn. pic.twitter.com/m7dsknonjP — Mark Di Stefano (@MarkDiStef) 15 ноября 2017 г.

Некоторые пользователи Twitter заявили, что если факт взлома зафиксирован, то он требует тщательного расследования — ведь это могут быть деяния киберпреступников, которые пытаются вмешаться в исход голосования.

Такой же точки зрения придерживается сенатор от Консервативной партии Кори Бернарди. «Глубоко обеспокоен проблемой национальной безопасности после того, как аккаунт Пайна был взломан. Необходимо расследовать это дело на случай, если это был иностранный агент», — сообщил Бернарди в социальных сетях.

Его поддержал и лидер оппозиции Билл Шортен, который заявил, что Австралия должна быть уверена в том, что важная стратегическая информация из области обороны останется в сохранности.

«Это крайне серьезно, когда министр, особенно министр обороны, становится жертвой хакеров, поэтому нам нужно докопаться до сути», — добавил Шортен.

Другие обитатели твиттера отнеслись к заявлению Пайна скептически, назвав объяснение «смешным». Они указали на тот факт, что неизвестные злоумышленники имели доступ к аккаунту политика в течение нескольких часов, но за все время лайкнули всего лишь одну порно-запись.

Кроме того, доступ к аккаунту в случае взлома восстанавливают в среднем в течение нескольких дней, а Пайн смог убрать лайк через три часа.

Чистая случайность

В сентябре 2017 года случилась похожая история, только с американским политиком — сенатор Тед Круз лайкнул двухмитнутный ролик с порно, что тоже не прошло незамеченным среди его подписчиков и прессы.

Некоторые решили, что взлом был намеренным и являлся местью — ранее Круз в качестве генерального прокурора штата Техас выступил в защиту запрета на продажу секс-игрушек.

So this is what happens when I go on vacation. Ted Cruz likes a tweet from Sexuall Posts. pic.twitter.com/4SGbiwrUXY — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 12 сентября 2017 г.

Но сам Круз вскоре развеял все предположения о взломе и обвинил во всех бедах своего помощника. Как заявил сенатор, за ведение его Twitter отвечает специальный сотрудник, который в тот день «перепутал кнопки».

Политик добавил, что не стал увольнять провинившегося, так как произошедшее было «полной случайностью». Случайность или нет, а кое-то успел отметить сходство супруги Теда Круза с главной героиней того видео.

the woman from teds video and his wife Heidi haha pic.twitter.com/qB9n2b5Z4B — shabbadumdweedumdweehee (@EMlNEMOBAMA) 12 сентября 2017 г.

Ретвитнули, но не одобряем

Но неловкие ситуации, связанные с политиками и твиттером, происходят не только с участием порно. В официальном Twitter-аккаунте Пентагона неожиданно появился ретвит записи пользователя @ProudResister, которая призывала уйти в отставку не только президента США Дональда Трампа, но и конгрессмена Эла Франкена и и кандидата в сенаторы от Алабамы Роя Мура.

Позже представитель Министерства обороны заявил о том, что ретвит был сделан по ошибке сотрудником, который был залогинен под аккаунтом Пентагона.

Ведомство добавило, что не разделяет точку зрения автора публикации и экстренно удалило противоречивую запись.

Оппозиционно-настроенный пользователь, чью запись ретвитнул Пентагон, сообщил о том, что после этого случая его уже назвали «знаменитостью», но он с этим не согласен. «Я просто рассерженный американец, который борется за нашу страну с другими храбрыми сопротивленцами», — сообщил @ProudResister.