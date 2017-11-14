WikiLeaks пишет, Трамп молчит

На связи с Ассанжем

Сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в понедельник, 13 ноября, скриншоты своей переписки в организацией WikiLeaks в твиттере. Тем самым он подтвердил, что переписывался с WikiLeaks (WL) в ходе президентской гонки в США в 2016 году.

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В своем микроблоге Дональд Трамп-младший выложил сразу три снимка экрана с «компрометирующей» перепиской.

«Здесь целая цепочка сообщений из переписки с WikiLeaks (включая три моих громадных ответа), которую один из комитетов Конгресса США выбрал для утечки. Какая ирония!» — написал старший сын президента США.

Ранее издание The Atlantic опубликовало часть переписки, переданной адвокатами Трампа-младшего американским законодателям, расследующим предположительное вмешательство России в президентскую гонку в США в 2016 году.

Если верить дате на снимках, переписка WikiLeaks и Дональда Трампа-младшего началась в сентябре 2016 года.

Но при этом сын президента США не отвечал на большинство запросов.

В первый раз представитель WikiLeaks сообщил сыну Трампа о сайте putintrump.org, направленный против президентской кандидатуры Дональда Трампа. Сделав ремарку, что ответ «не предназначен для публикации», Трамп-младший сказал, что «не знает, кто стоит за созданием этого сайта, но постарается узнать», поблагодарив анонимного доброхота.

Следующий сеанс общения между Трампом-младшим и WikiLeaks состоялся 3 октября 2016 года — WL просили прокомментировать и, если это было возможным, растиражировать информацию о заявлении экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Речь шла о словах Клинтон, заявившей, что она хотела бы «уничтожить Ассанжа ударом дрона-беспилотника». Трамп-младший проигнорировал это обращение, равно как и следующее — с требованием опубликовать налоговую декларацию Дональда Трампа-старшего.​

Алан Футерфас, адвокат сына американского президента, заявил The Atlantic, что значительная часть документов, в том числе и опубликованная переписка, были переданы в руки комитета конгресса по доброй воле и под гарантией конфиденциальности.

«Отставив в сторону вопрос, кто и по какой причине слил документы, предоставленные конгрессу на условиях конфиденциальности, мы с уверенностью заявляем, что не беспокоимся — ни по поводу этих документов, ни по поводу каких-либо вопросов, которые они могут вызвать», – заявил адвокат Трампа-младшего.

Атака на Хиллари

Этот случай — не первый раз, когда старший сын американского президента Дональда Трампа добровольно публикует исходники материалов, утечки которых вызывали скандалы в либерально-демократической прессе США.

В июле 2017 года Трамп-младший опубликовал в своем твиттере логи переписки с пиарщиком и экс-репортером одного из британских изданий Робом Голдстоуном

по поводу встречи Трампа-младшего с российским адвокатом Наталией Весельницкой, якобы обещавшей предоставить компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон в ходе президентской гонки в США.

Позднее Трамп-младший подтвердил факт встречи, опубликовал личную переписку о ее проведении, а саму встречу, на которой никакого компромата на Клинтон предъявлено не было, а фактически обсуждались Закон Магнитского и Уильям Браудер, назвал «пустой тратой времени».

6 ноября адвокат Наталья Весельницкая, встречавшаяся с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, рассказала о его словах о возможности отмены «акта Магнитского» в случае, если Трамп-старший победит на президентских выборах, сообщает Bloomberg.

«Забегая вперед, если мы придем к власти, мы сможем вернуться к этому вопросу и подумать, что с этим делать», — передала Весельницкая слова Трампа-младшего, сказанные в том разговоре.

Обладание WikiLeaks компрометирующей информацией об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон вызывало интерес у сторонников Трампа, обвиняющих Клинтон в убийствах и прочих многочисленных преступлениях. Так, в конце 2016 года в консервативном секторе американского интернета возникла теория, что Клинтон заказывала убийства тех, кто расследовал предположительно связанные с ее именем преступления.

Согласно этим теориям, жертвой Клинтон пал скоропостижно скончавшийся в возрасте 43 лет публицист Эндрю Брайтбарт, основатель и первый главный редактор консервативного американского издания Breitbart. Однако никаких доказательств этим утверждениям обнаружено не было.

Есть и менее зловещие и доказанные инциденты с участием Хиллари Клинтон — экс-госсекретарь обвинялась в отправке более 30 тыс. засекреченных документов с незащищенной личной почты.

11 ноября Александр Никс, глава компании Cambridge Analytica, сотрудничавшей с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, рассказал, что пытался получить у Wikileaks переписку, касающуюся экс-госсекретаря и соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон. Никс заявил, что обращался к создателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, который утверждал, что имеет в своем распоряжении переписку Клинтон. Представители Cambridge Analytica попросили Ассанжа «поделиться информацией», но он отказался.

Никс также опроверг предполагаемое вмешательство России в выборы.

«Мы не работали с Россией. Более того, мы бы никогда не стали работать с третьим лицом из постороннего государства на выборах какой-либо другой страны», — сказал он.