Королева Великобритании Елизавета II перенесла ежегодный прием дипломатов со 2 марта на неопределенный срок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

«Королева последовала совету министра иностранных дел о том, что планировавшийся на среду, 2 марта дипломатический прием в Виндзоре следует перенести», — заявила Трасс.

Традиционный дипломатический прием Елизавета II проводит ежегодно для более 500 дипломатов из стран, имеющих дипломатические представительства в Великобритании.

Ранее появилось объяснение слухов о смерти Елизаветы II.

До этого, 20 февраля, стало известно, что 95-летняя королева заболела коронавирусом и заразила все свое окружение. Представители королевы заявили, что она испытывает легкие симптомы, похожие на простуду. Елизавета продолжит выполнять легкие обязанности.