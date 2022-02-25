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Жена принца Чарльза назвала любимой книгой историю про бабушку-гангстера

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Toby Melville/Reuters

Герцогиня Корнуолльская рассказала о своих трех любимых книгах и пристрастии к чтению, сообщает Mirror.

В топ Камиллы Паркер-Боулз вошла книга Дэвида Уоллиамса «Бабушка-гангстер», ставшая бестселлером. Она рассказывает историю 11-летнего мальчика Бена, который выясняет, что его бабушка — похититель украшений и организатор кражи драгоценностей Ее Величества. В число любимых книг супруга принца Чарльза добавила «Черного красавчика» Анны Сьюэлл, повествующей о жизни лошади, и «Исследователя» Кэтрин Ранделл — о борьбе за выживание в джунглях.

«Я до сих пор помню то сильное волнение, которое я испытывала в детстве, когда выбирала в магазине книги и покупала их на свои карманные деньги, — призналась герцогиня Корнуолльская. — Я испытывала сильную радость от осознания того, что эти драгоценные книги, крепко сжатые в моих руках, были моими собственными».

По словам Камиллы, около 400 тыс. детей в Великобритании не имеют книг, и многие их них начинают учиться читать только в 6-летнем возрасте.

«Мы знаем, что чтение является самым важным показателем успешности ребенка в будущем. Оно влияет больше, чем семейные отношения, уровень образования родителей или их доход», — считает супруга принца Чарльза.

У Камиллы пять внуков от двоих детей — дочери Лоры Лопес и сына Тома Паркера-Боулз. Также она выполняет роль бабушки для троих детей принца Чарльза и двух наследников принца Гарри.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Кейт Миддлтон предложила принцу Уильяму завести четвертого ребенка.

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