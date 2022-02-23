Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Латвии нашли способ сократить зависимость от российского газа 05:22
Лайшев о причине выпадов Савченко в адрес Тутберидзе: нужно найти крайнего 05:17
Израиль нанес удары ракетами по окрестностям сирийской Эль-Кунейтры 05:11
Немецкий биатлонист раскритиковал поведение президента МОК 04:58
Япония вводит санкции из-за признания Россией ДНР и ЛНР 04:54
В Грузии заявили о символичности санкций США из-за ДНР и ЛНР 04:47
Большунов о призовых на ОИ: если была бы цель заработать, не было бы ни одной... 04:38
Германия искала предлог для остановки «Северного потока — 2» 04:28
В ДНР назвали терактом взрыв у телецентра в Донецке 04:20
Туктамышева рассказала о своих чувствах после пропуска ОИ 04:16

Hollywood Unlocked сообщило о смерти королевы Елизаветы II

В Британии опровергли новость Hollywood Unlocked о смерти королевы Елизаветы II

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
The Royal Family Channel/YouTube

Американское издание Hollywood Unlocked опубликовало в своем Instagram аккаунте новость о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

В посте социальной сети говорится, что источники, близкие к королевству, эксклюзивно уведомили издание о том, что королева Елизавета II скончалась.

«Она должна была прийти на свадьбу редактора британского журнала Vogue Эдварда Эннинфула, но была найдена мертвой», — написано в посте.

В ответ на это сообщение британский журналист Рикардо Брукс написал опровержение этой информации в своем Twitter=аккаунте.

Он напомнил, что в случае кончины королевы будет реализован особый регламент. Эту трагическую новость первой сообщит ВВС.

Перед этим с премьер-министром Великобритании свяжется личный секретарь Елизаветы.

«Существует тщательно разработанный план по объявлению ее смерти», — поделился информацией Брукс.

Ранее сообщалось, что 95-летняя королева заболела коронавирусом и заразила все свое окружение. Представители королевы заявили, что она испытывает легкие симптомы, похожие на простуду. Елизавета продолжит выполнять легкие обязанности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть