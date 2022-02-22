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Диетолог Королева посоветовала отказаться от употребления белого риса

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Белый рис нельзя считать элементом здорового рациона из-за большого количества углеводов и недостатка витаминов и клетчатки. Об этом «Газете.Ru» рассказала Полина Королева, врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас». По ее словам, белый шлифованный рис может быть полезен только людям с заболеваниями ЖКТ, а также тем, кому рекомендована щадящая диета. 

«Если проблем с пищеварением нет, а желание питаться с пользой есть, от белого риса лучше отказаться. Пользы в нем мало, а быстрых углеводов много», — объяснила врач.

В первую очередь диетолог советует отказаться от употребления белого риса людям с метаболическими нарушениями и повышенным индексом массы тела. Королева добавила, что суши и роллы также нельзя считать полезной пищей. «В своей основе они имеют все тот же белый рис, к которому зачастую добавляют еще и сахар», — уточнила она.

В качестве полезной альтернативы врач предложила поклонникам крупы отдать предпочтение нешлифованному бурому рису. «В нем содержатся вещества, которые препятствуют усвоению холестерина из продуктов, за счет чего бурый рис улучшает липидный обмен. И, наконец, в нем содержится много углеводов, которые делают бурый рис хороший вариантом сытного гарнира», — подытожила диетолог.

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