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Спрос на резиновые сапоги и галоши для женщин вырос в девять раз

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Агентство «Москва»

Ранее потепление в России спровоцировало всплеск интереса к одежде и обуви для слякотной погоды. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе AliExpress Россия.

Спрос на женские резиновые сапоги и галоши в первые недели февраля вырос в девять раз по сравнению с тем же периодом 2021 года. Мужские товары в той же категории интересовали покупателей в 2,5 раза чаще.

Кроме того, россияне начали активно заказывать аксессуары для обуви, защищающие от слякоти.

«Спрос на них от российских и зарубежных продавцов вырос в 2,4 раза за период. В топе — резиновые водонепроницаемые чехлы для обуви, которые защищают от воды и грязи и легко очищаются. Такие модели одинаково популярны среди мужской, женской и детской обуви», — сообщили представители платформы.

Продажи товаров для защиты от дождя увеличились в два раза.

«В топе категории — трехслойные складные зонты и водонепроницаемые плащи-дождевики», — рассказали в AliExpress Россия.

Ранее сообщалось, что в Москве расцвели первые подснежники в середине февраля.

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