Мужчина так похож на Тимоти Шаламе, что его заблокировали на сайте знакомств

Житель Бразилии так похож на актера Тимоти Шаламе, что даже его бабушка иногда путала фотографии внука с портретом кинозвезды, пишет Daily Mail.

26-летний Николас Нерколини рассказал, что из-за схожести с Шаламе на сайте знакомств удалили его анкету, решив, что он вводит людей в заблуждение. По его словам, его собственная бабушка, которая умерла в 2019 году, часто лайкала фотографии Тимоти, думая, что это ее внук.

Николас также пожаловался, что бывшая девушка не хотела с ним расставаться, потому что фанатела от актера, да и встречалась с бразильцем только из-за его внешности.

«Она хвасталась своим коллегам, что встречается с двойником Тимоти, мы даже не вели себя как пара. А один аккаунт в Twitter использовал мое фото, думая, что это Шаламе», — добавил мужчина.

Нерколини, пользуясь своими внешними данными, начал вести активную деятельность в соцсетях. Благодаря этому у Николаса появились поклонники и друзья по всему миру. Кроме того, бразилец, будучи моделью, получает теперь хорошие предложения.

«Агентство спросило меня, могу ли я присоединиться к ним на следующем кастинге в Нью-Йорке», — рассказал он.

По словам Николоса, его сходство с Шаламе не ограничивается внешностью. И он, и актер родились в один год, слушают одинаковую музыку и имеют аналогичные вкусы в одежде.

«Тимоти помог мне в жизни во многих отношениях. И то, что я увидел его во многих невероятных фильмах, таких как «Дюна», придало мне уверенности в том, что я могу идти за своей мечтой», — подытожил Николас.

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