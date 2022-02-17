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Модель с синдромом Дауна впервые стала лицом Victoria's Secret

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Victoria's Secret

Пуэрториканка София Хирау вошла в историю как первая модель Victoria's Secret с синдромом Дауна. Вместе с 17 другим женщинами она участвовала в запуске новой рекламной кампании бренда. Об этом сообщает издание NBC News.

Модель опубликовала на своей странице Instagram пост с фотографиями из коллекции Love Cloud Collection и поблагодарила бренд за исполнение мечты. «Когда-то я мечтала об этом и работала для достижения цели. Сегодня моя мечта сбылась. Наконец-то я могу вам об этом рассказать. Я первая модель Victoria's Secret с синдромом Дауна!» — написала 24-летняя пуэрториканка в соцсети.

София Хирау отметила, что любимой вещью в новой коллекции американского бренда стал розовый бюстгальтер, который она рекламировала.

Хирау начала модельную карьеру в 2019 году в Пуэрто-Рико. В 2020-м она дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Помимо этого у нее есть интернет-магазин одежды и аксессуаров Alavett, а также она ведет проект No Limits, который поддерживает людей с синдромом Дауна.

Ранее «Газета.Ru» сообщила о том, что Линда Евангелиста снялась для обложки впервые после неудачной пластики.

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