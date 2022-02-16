Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В США пригрозили санкциями окружению Путина из-за Навального 22:00
Быков оценил шансы сборной России в полуфинале ОИ-2022 против Швеции 21:58
Украина обратилась к СБ ООН с предложением обсудить инициативу Госдумы... 21:57
В США не поверили сообщениям о массовых захоронениях мирных жителей... 21:56
Украинский комментатор о допинге Каминской: раз позорить страну, то не только... 21:52
Завершился допрос политолога Соловья 21:47
Ротенберг: Валиева справилась с давлением и выполнила сложные элементы 21:41
Стало известно о госпитализации народного артиста Ивана Краско 21:36
Гинцбург объяснил, почему новую вакцину от COVID-19 придется вводить два раза 21:35
Избивший женщин в Екатеринбурге подросток нападал и на детей 21:33

Сестры Хадид снялись полностью обнаженными в новой рекламе Versace

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Владелица и креативный директор модного дома Versace Донателла Версаче опубликовала в своем Instagram кадр из новой рекламной компании бренда. На снимке обнаженные супермодели Белла и Джиджи Хадид прикрывают интимные части тела сумками из последней коллекции Versace.

«Мои богини Versace», — подписала фотографию Донателла.

Для фотосессии сестрам Хадид нарастили длинные волосы: Белла стала жгучей брюнеткой, а Джиджи — пепельной блондинкой. Сумки в руках сестер выбраны соответственно – в руках у Беллы черная сумка, у Джиджи – белая. Руки сестер как бы переплетены и держат большое красное яблоко, к которому по ноге Беллы тянется большая змея.

Ранее Донателла Версаче сама стала звездой новой рекламной кампании женской весенней коллекции Дома. Вместе с Джиджи и Беллой Хадид она позировала дуэту модных фотографов Мерту Аласу и Маркусу Пигготту.

«Семья так важна для меня, поэтому я хотела, чтобы эти снимки олицетворяли сестринство. Мне так нравится эта кампания, что я не могла не присоединиться к моим королевам Versace @gigihadid и @bellahadid в кадре!! Девочки, вы вдохновляете и вдохновляете, и я вас очень люблю», — подписала кадр из новой рекламной кампании Донателла Версаче.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть