Сестры Хадид снялись полностью обнаженными в новой рекламе Versace

Владелица и креативный директор модного дома Versace Донателла Версаче опубликовала в своем Instagram кадр из новой рекламной компании бренда. На снимке обнаженные супермодели Белла и Джиджи Хадид прикрывают интимные части тела сумками из последней коллекции Versace.

«Мои богини Versace», — подписала фотографию Донателла.

Для фотосессии сестрам Хадид нарастили длинные волосы: Белла стала жгучей брюнеткой, а Джиджи — пепельной блондинкой. Сумки в руках сестер выбраны соответственно – в руках у Беллы черная сумка, у Джиджи – белая. Руки сестер как бы переплетены и держат большое красное яблоко, к которому по ноге Беллы тянется большая змея.

Ранее Донателла Версаче сама стала звездой новой рекламной кампании женской весенней коллекции Дома. Вместе с Джиджи и Беллой Хадид она позировала дуэту модных фотографов Мерту Аласу и Маркусу Пигготту.

«Семья так важна для меня, поэтому я хотела, чтобы эти снимки олицетворяли сестринство. Мне так нравится эта кампания, что я не могла не присоединиться к моим королевам Versace @gigihadid и @bellahadid в кадре!! Девочки, вы вдохновляете и вдохновляете, и я вас очень люблю», — подписала кадр из новой рекламной кампании Донателла Версаче.