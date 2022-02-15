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Принца Эндрю не вызовут в суд Нью-Йорка

Герцог Йоркский и Виктория Джуффре достигли соглашения по иску об изнасиловании

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Stefan Wermuth/REuters

Сын Елизаветы II принц Эндрю и Виктория Джуффре, обвинявшая его в том, что он принудил ее к сексу в несовершеннолетнем возрасте, достигли принципиального соглашения до суда. Об этом сообщает Daily Mail.

Это следует из документов, поступивших в понедельник, 14 февраля, в суд Нью-Йорка.

«Вирджиния Джуффре и принц Эндрю достигли досудебного соглашения, — говорится в документе. — Стороны подадут согласованное прошение об отзыве иска после удовлетворения требований госпожи Джуффре (сумма соглашения не называется)».

По условиям соглашения принц Эндрю обязался выплатить «значительные пожертвования» в основанный Вирджинией Джуффре благотворительный фонд для жертв сексуального насилия. Также в документе говорится, что герцог никогда не ставил своей целью навредить женщине и признает, что она пострадала и от сексуального насилия, и от публичной травли.

Кроме того, принц Эндрю выразил сожаление по поводу своей дружбы с финансистом Джеффри Эпштейном.

«Известно, что Джеффри Эпштейн вовлекал в секс-работорговлю бесчисленное количество юных девушек в течение многих лет, — сообщается в письме. — Принц Эндрю сожалеет о своей связи с Эпштейном и высоко ценит смелость госпожи Джуффре и других переживших насилие, которые выступили в защиту себя и остальных».

Герцог также пообещал и впредь выступать в защиту всех пострадавших от сексуальной работорговли.

Отзыв иска означает, что Вирджиния Джуффре не будет свидетельтвовать против принца Эндрю в суде, а самого его не вызовут для дачи показаний перед присяжными.

Ранее сообщалось, что оригинал фотографии 2001 года, доказывавшей знакомство герцога Йоркского с Вирджинией Джуффре (в девичестве Робертс), утрачен.

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