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Обвиняющая принца Эндрю в изнасиловании женщина потеряла фотографию с ним

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BBC One

У Вирджинии Джуффре, обвиняющей в изнасиловании принца Эндрю, нет оригинала фотографии, предположительно сделанной в 2001 году, которая подтверждает знакомство с ним. Об этом сообщает Daily Beast.

«Фотография не находится в распоряжении Вирджинии», — сообщил изданию источник из ее окружения.

Другой собеседник портала усомнился в том, что снимок вообще существует — по его словам, он лежал в одной из коробок, в которых имущество женщины переправлялось из Колорадо, где она жила раньше, в австралийский Сидней, ее нынешнее место жительство. Впоследствии груз был утерян.

Снимок, о котором идет речь, широко был растиражирован СМИ — на нем 41-летний герцог Йоркский обнимает за талию 17-летнюю Вирджинию Робертс (в замужестве — Джуффре). На заднем плане можно видеть Гислейн Максвелл, соучастницу уличенного в сутенерстве и педофилии Джеффри Эпштейна. Считается, что фотография была сделана в ее доме.

Впервые фотография была опубликована в 2011 году — это была копия оригинала, с которой снимок тиражировался в дальнейшем. Она считается основной уликой, подтверждающей знакомство принца Эндрю с истицей, которая утверждает, что он трижды вступал с ней в интимную связь.

Эти обвинения герцог Йоркский категорически отрицает, настаивая на том, что не знаком с Вирджинией Джуффре, а фотография была подделана.

Ранее сообщалось, что обвиненный в педофилии принц Эндрю удалил свой аккаунт в Twitter.

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