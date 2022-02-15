Наоми Кэмпбелл назвала материнство своим лучшим достижением

Супермодель Наоми Кэмпбелл вместе с 9-месячной дочерью появилась на обложке мартовского номера британского Vogue. В интервью журналу она призналась, что рождение ребенка — «лучшее, что она когда-либо делала».

Наоми Кэмбелл призналась, что о ее планах стать матерью знали лишь несколько человек из ее окружения.

«Я могу пересчитать на пальцах одной руки тех, кто знал, что она появится, — сказала супермодель. — Но она — самое большое благословение, которое я могла себе представить. Это лучшее, что я когда-либо делала».

В интервью 51-летняя Наоми Кэмпбелл подтвердила, что ребенок не приемный, и она — биологическая мать девочки.

Имя дочери модель раскрывать не стала, но подробно рассказала о том, как она развивается.

«Она хорошая девочка: отлично спит, практически никогда не плачет и мне говорят, что она очень внимательная для своего возраста, — призналась Наоми Кэмпбелл. — Она начала махать ручкой — это очень забавно. Она много смеется. Она почти разговаривает. Думаю, она начнет ходить раньше, чем ползать. И у нее уже шесть зубов».

Наоми Кэмбелл также рассказала, что первой из подруг, кто увидел ее дочь, была Синди Кроуфорд — это случилось через несколько дней после рождения ребенка.

О рождении дочери Наоми Кэмпбелл объявила в мае 2021 года.