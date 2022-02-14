Опрос: внешний вид партнера на свидании оценивают 80% женщин

На первом свидании внешний вид партнера оценивают 80% женщин, а на внешность девушки обращают внимание только 64% мужчин. Это показал опрос, проведенный по случаю Дня святого Валентина платформой Lamoda совместно с сайтом для знакомств Мамба. Его результаты поступили в «Газету.Ru».

При этом 34% опрошенных женщин находят привлекательными мужчин в деловых костюмах и туфлях и 24% — в рубашках с футболками и кедах.

Мужчин чаще всего привлекают женщины в платьях и юбках — об этом рассказали 65% опрошенных. Девушки в повседневной одежде — джинсах и худи — нравятся 32% респондентов. Отмечается, что обувь на каблуках положительно оценивают 33% мужчин.

Как выяснили авторы опроса, в целом большинство россиян ответственно подходят к выбору образа для свидания: об этом рассказали 73% мужчин и 79% женщин. Однако большинство и тех, и других — по 65% в обеих группах -— заявили, что второе свидание состоится, если им было интересно общаться с противоположной стороной.

Ранее сообщалось, что перед 14 февраля россияне скупали средства для ухода за собой.