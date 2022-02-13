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Врач перечислил девять симптомов рака

Доктор Сибтейн: необъяснимые боли, потеря веса и кровотечения являются симптомами рака

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Специалист британской клиники Harley Street Clinic, онколог-консультант, доктор Амен Сибтейн перечислил девять главных симптомов рака. Об этом он рассказал в беседе с Daily Express.

По его словам, об онкологии могут говорить необъяснимые боли в любой части тела, если они наблюдаются более трех недель. В таком случае стоит немедленно обратиться к врачу, особенно это касается ощущений в костях, сказал врач.

К симптомам рака доктор также отнес беспричинные кровотечения и потерю веса, они могут сигнализировать о серьезных нарушениях в работе организма. Сибтейн также посоветовал обратить внимание на усталость, обильное потоотделение ночью, появление припухлостей, постоянный кашель и проблемы с глотанием, а также вздутие живота.

Ранее в благотворительной организации Pancreatic Cancer UK заявили, что быстрое насыщение во время приема пищи является одним из признаков рака поджелудочной железы.

В публикации сказано, что пациенты с раком поджелудочной железы испытывают проблемы с глотанием из-за быстрого насыщения во время еды. Среди других признаков этого заболевания врачи призвали обратить внимание на озноб, повышенную температуру и на общее состояние слабости. Также в числе симптомов находится беспричинная потеря аппетита, проблемы с пищеварением и частое чувство тошноты.

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