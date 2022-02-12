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Кайли Дженнер раскрыла имя второго ребенка

Модель и телезвезда Кайли Дженнер назвала новорожденного сына Вулф Вебстер

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Global Look Press

Американская модель, телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер в своем Instagram раскрыла имя второго ребенка.

24-летняя знаменитость выложила сторис с подписью «Вулф Вебстер» и эмодзи в виде сердца.

2 февраля стало известно, что рэпер Трэвис Скотт и его девушка Кайли Дженнер снова стали родителями. У них также есть трехлетняя дочь Сторми, которая родилась 1 февраля 2018 года.

Информация о беременности Кайли появилась в августе, осенью звезда подтвердила слухи трогательным и эмоциональным постом в соцсетях. Вторая беременность была гораздо менее скрытной, чем первая. Дженнер стала чаще выходить из дома и не боялась выставлять напоказ свой животик на публике.

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