Кайли Дженнер раскрыла имя второго ребенка

Американская модель, телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер в своем Instagram раскрыла имя второго ребенка.

24-летняя знаменитость выложила сторис с подписью «Вулф Вебстер» и эмодзи в виде сердца.

2 февраля стало известно, что рэпер Трэвис Скотт и его девушка Кайли Дженнер снова стали родителями. У них также есть трехлетняя дочь Сторми, которая родилась 1 февраля 2018 года.

Информация о беременности Кайли появилась в августе, осенью звезда подтвердила слухи трогательным и эмоциональным постом в соцсетях. Вторая беременность была гораздо менее скрытной, чем первая. Дженнер стала чаще выходить из дома и не боялась выставлять напоказ свой животик на публике.