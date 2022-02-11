Парфюмерный эксперт Берлянская назвала ингредиенты «духов с феромонами»

В «духи с феромонами», которые предлагаются на маркетплейсах и обещают потребителям усилить сексуальное желание и привлечь партнера, производители добавляют андростенол — половой гормон свиньи. Об этом рассказала «Газете.Ru» специалист по парфюмерным композициям, креативный директор Brocard Любовь Берлянская.

«В качестве якобы феромона в такие композиции обычно добавляют андростенол — половой гормон свиньи, — объяснила эксперт. — Содержится в том числе в слюне кабана, цитоплазме сельдерея и грибах трюфелях».

По словам Берлянской, духи, в составе которых, как заявляют производители, есть феромоны или афродизиаки — это маркетинговый ход.

«Афродизиак — по определению некое вещество, которое усиливает половое влечение если вы употребляете его внутрь. Пить духи настоятельно не рекомендую, на упаковке об этом даже специально пишут», — добавила она.

Специалист не стала отрицать, что ароматы способны эмоционально воздействовать на людей, но отметила, что «нет ни одного запаха, который бы действовал на человека, как феромон на насекомых».

Подробнее о том, почему не стоит доверять продавцам духов с феромонами и афродизиаками — в материале «Газеты.Ru».