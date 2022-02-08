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Спрос на ледянки, снегокаты и тюбинги превысил прошлогодний в 5 раз

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В России зафиксирован всплеск интереса к товарам, предназначенным для катания по снегу — в том числе, с горки. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе платформы AliExpress, в январе 2022 года спрос на ледянки, снегокаты и тюбинги оказался выше, чем в том же месяце 2021 года, в 4,8 раза.

«В топе товаров — надувные санки-тюбинг из армированной ткани и снегокаты из ударопрочного пластика. Стоимость популярных моделей — от 2 до 4 тыс. рублей», — добавили представители сервиса.

Тенденцию к росту показали и другие товары для зимних развлечений. Так, одежда и обувь для горнолыжного спорта интересовала покупателей в 18 раз чаще, чем в прошлом году. Спрос на экипировку для сноубордистов вырос в 8 раз.

Отмечается, что на фоне роста интереса к зимним развлечениям платформа совместно с «Ситимобил» запустила сервис по прокату снегокатов в московском парке «Сокольники», который будет действовать до конца февраля.

Ранее сообщалось, что спрос на товары для уборки снега вырос в России в 8 раз.

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