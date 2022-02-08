Невролог Мацокин посоветовал отказаться от кофе после перенесенного «омикрона»

Людям, перенесшим COVID-19, вызванный штаммом «омикрон», не стоит бороться с сонливостью при помощи кофе. Об этом рассказал «Газете.Ru» врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин.

«Именно в период постковида лучше минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофеин», — порекомендовал невролог.

Он отметил, что после болезни люди часто жалуются на сонливость и снижение работоспособности, и, «заблуждаясь, часто начинают употреблять большие объемы кофе и кофеин-содержащих напитков».

По словам невролога, кофеин истощает в организме запасы АТФ — аденозинтрифосфорной кислоты, играющей важную роль в обмене энергии и веществ в организме, — а после COVID-19 они «и так минимальны».

«Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертываемости крови, а также к снижению в крови микроэлементов, таких как калий, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистую систему», — добавил Игорь Мацокин.

Врач посоветовал переболевшим вводить в рацион кофе постепенно, а заменить его предложил некрепким чаем, в частности, зеленым или белым.

Подробнее о том, какие изменения в рационе помогут быстрее восстановиться после «омикрона», читайте в материале «Газеты.Ru».