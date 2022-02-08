Большинство россиян планируют отметить День святого Валентина ужином

В День святого Валентина 14 февраля большинство россиян планируют романтический ужин. Это показали результаты опроса, проведенного сервисом доставки готовой еды Delivery Club. Они поступили в «Газету.Ru».

Как выяснили аналитики, отметить День всех влюбленных ужином планирует 31% тех, кто собирается его праздновать. Дарить партнерам подарки намерены 25% опрошенных, а цветы — 8%. Большинство опрошенных — 71% — не планируют готовить самостоятельно, а собираются пойти в ресторан или заказать доставку готовых блюд на дом.

Самыми подходящими блюдами для свидания 14 февраля россияне назвали десерты и мороженое — их выбрали 27% опрошенных. Популярны оказались также роллы, салаты, морепродукты и фрукты.

«Фаст-фуд в список блюд на праздник не попал», — добавили в пресс-службе сервиса.

Отмечается, что праздновать День святого Валентина намерены 79% россиян. При этом 46% из тех, у кого нет таких планов, признались, что были бы рады это сделать, если бы их кто-нибудь пригласил.