Елизавета II назвала преемницу на посту королевы Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации накануне 70-летия своего правления, сообщается в Twitter королевской семьи.

В этом обращении она назвала имя новой королевы Великобритании, которая взойдет на престол вместе с ее старшим сыном, принцем Чарльзом, после нее.

«Я навечно благодарна и обязана вам за преданность и привязанность, которые вы продолжаете мне дарить. И я знаю, что при вступлении на престол, когда придёт время, моего сына Чарльза и его жены Камиллы, вы окажете ему ту же поддержку, которую давали мне», — написала Елизавета II.

On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written a message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year. #HM70 pic.twitter.com/U6JfzeZMLn — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022

«В то время, как я с надеждой и оптимизмом смотрю на предстоящий год празднования «платинового» юбилея, я помню, сколь многому мы можем быть благодарны. Последние семь десятилетий показали необычайный социальный, технологический и культурный прогресс, который принёс пользу всем нам. И я уверена, что будущее также предложит подобные возможности нам, и особенно молодёжи в Великобритании и по всему Содружеству», — указано в обращении.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года, она правит дольше всех монархов в британской истории, а также является старейшим главой государства в мире.

Ранее королева Великобритании Елизавета II занялась производством кетчупа.