Лайфстайл-коуч назвала 6 способов определить нувориша в Европе

Блогер Анна Би рассказала о восьми способах отличить обладателя состояния, сколоченного недавно, от наследника «старых денег» в Европе. Как сообщает Daily Mail, признаки нувориша она изложила в своем YouTube-канале.

Прежде всего, отличительная черта недавно разбогатевшего человека – обилие дизайнерских лейблов на одежде и аксессуарах.

«Нувориши склонны доводить использование лейблов до максимума, до уровня, когда их становится слишком много, <…> и это как будто кричит об отчаянии», — считает Анна Би.

Она уточнила, что речь идет о случаях, когда на всех предметах гардероба на человеке отчетливо видна марка люксового бренда.

Также, по мнению коуча, «нового богача» выдает склонность к бездумной трате денег, а также «бег по кругу на частных самолетах», когда человек путешествует по главным точкам притяжения богатых людей, например, в Куршевель или на остров Сен-Бартелеми.

Кроме того, к признакам нувориша коуч отнесла любовь к фотографированию со статусными символами вроде дорогих машин или бутылок шампанского, а также покупку частных самолетов и яхт.

Наконец, шестая черта «нового богача» — это грубость по отношению к обслуживающему персоналу.

Сама Анна Би не принадлежит к числу наследников состояний аристократических европейских фамилий. Согласно данным из открытых источников, она родилась в Эстонии, в возрасте 4-5 лет переехала в Швецию, после школы уехала в Италию, а после – на Ибицу, где выступала в клубах в качестве танцовщицы гоу-гоу.

В 2010 году она приняла участие в реалити-шоу Paradise Hotel Sweden, а в 2012-м завела свой блог, в котором рассказывала женщинам, желающим попасть в аристократическое общество, как выглядеть элегантными. Сейчас она называет себя «коучем по элегантности» и живет на две страны – в Швейцарии и Великобритании.