Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Сан-Марино возобновят вакцинный туризм 22:17
Семин отреагировал на поражение Медведева от Надаля в финале Australian Open 22:14
Украинских политиков назвали наркоманами в Европарламенте 22:10
Франция и Германия взволнованы агрессией Британии в адрес России 22:03
Словакам посоветовали не ездить на Украину 21:54
Познер о финале Australian Open: самый великий матч, который я только видел 21:53
Невеста Ассанжа заявила о планах выйти за него, пока он находится в тюрьме 21:47
Медведев: ребенок во мне перестал мечтать 21:35
Москвичам спрогнозировали «праздничную погоду» в ближайшие дни 21:28
Червиченко о новичке «Спартака»: игрок из Люксембурга вызывает... 21:18

Елизавета II занялась производством кетчупа

Британская королева Елизавета II запустила марку приправ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Bav Media/Splashnews.com/Victoria Jones/Pool/AP

Королева Великобритании Елизавета II занялась производством приправ, включая кетчуп, который, согласно описанию, «идеален для завтрака или в любое время дня». Об этом сообщает журнал People.

Ингредиенты выращиваются на территории поместья Сандрингем, расположенного в графстве Норфолк. Стоят королевские соусы более 6,7 фунтов стерлингов (свыше 700 рублей).

До этого стало известно, что в Великобритании под торговой маркой королевы Елизаветы II запускают в продажу королевский коричневый соус.

Журналисты отмечают, что по слухам британская королева неравнодушна к бургерам. Однако, добавляют они, по словам бывшего королевского шеф-повара Даррена МакГрэйди Елизавета II предпочитает бургер без булочки, который едят ножом и вилкой и подают с клюквой, а не с кетчупом.

Ранее стало известно, что в Британии планируют выпустить юбилейную монету в честь 70-летия правления Елизаветы II.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть