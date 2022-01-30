Архитектор посоветовал работающим на удаленке оборудовать «интернет-кабинет» из 90-х

Полноценно обустроить рабочее место в удаленном режиме, если вы живете в квартире с другими членами семьи, можно, оборудовав себе «интернет-кабинет». Об этом рассказал «Газете.Ru» архитектор, управляющий партнер московской архитектурной компании А+А Евгений Коблов.

По словам архитектора, кабинет не обязательно должен быть полноценной большой комнатой.

«Еще в 90-е годы появилось такое понятие, как интернет-кабинет — это маленькая комната, буквально три на три метра, в которой есть только маленький диванчик, маленький стол, как табуретка, и компьютер с одним книжным шкафом», — рассказал Евгений Коблов.

Он добавил, что выделив такое небольшое пространство, можно запирать его на ключ.

«Такие вещи мы давно делаем для клиентов, у которых не хватает площади на большой кабинет, но которым надо где-то поработать, положить документы так, чтобы их никто не трогал», — сообщил Коблов.

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