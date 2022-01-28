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Падение рынка криптовалют помешало Меланье Трамп выгодно продать свою шляпу

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Joshua Roberts/Reuters

Бывшая первая леди США Меланья Трамп не смогла продать на аукционе свою шляпу по той цене, которая ожидалась, из-за падения рынка криптовалют. Об этом сообщает CNN.

Белая шляпа, в которой супруга Дональда Трампа принимала в 2018 году в Белом доме президента Франции Эммануэля Макрона и его жену Бриджит Макрон, была выставлена на торги в трех видах — это сам головной убор с автографом первой леди, созданный стилистом Меланьи Трамп Эрве Пьером, ее акварельный портрет в этой шляпе и NFT этого изображения с анимацией.

Согласно требованиям продавца, оплатить лот можно было только токенами Solana.

Предполагалось, что продажа шляпы принесет $250 тыс.

Интерес к лоту на торгах, прошедших в среду, 26 января, выразили только пять покупателей. И хотя каждый из них предложил минимальную сумму в размере 1800 токенов Solana, из-за падения стоимости криптовалют она не оказалась равна желаемым $250 тыс. Продажа лота принесла только $170 тыс.

Вырученные от продажи шляпы, портрета и NFT средства будут направлены на благотворительность.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о продаже с аукциона Sotheby's черного бриллианта, который можно оплатить, в том числе, и криптовалютой.

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