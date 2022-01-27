В Великобритании заявили, что принц Эндрю поставит под удар существование монархии

Суд над принцем Эндрю, пожелавшим предстать перед присяжными под делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки 20 лет назад, омрачит празднование Платинового юбилея Елизаветы II и поставит под удар существование монархии. Об этом заявил Daily Mail адвокат Марк Стивенс.

«Я не могу себе представить, чтобы королевская семья позволила ему отвечать по этому делу и омрачить Платиновый юбилей, — сказал Стивенс. — Это спровоцирует дебаты по поводу необходимости существования монархии и ее соответствия реальности. Чем больше подробностей будет выплывать на свет, тем больше проблем будет возникать у всей семьи».

Адвокат добавил, что обвинившей герцога Йоркского в изнасиловании Вирджинии Джуффре будут задавать интимные вопросы «о теле принца, любых отличительных признаках, позах, которые использовались».

«Любая деталь об Эндрю, которую можно себе представить, выплывет на свет», — предупредил он.

По мнению Марка Стивенса, это будет происходить, если герцог Йоркский предстанет перед судом присяжных — вечером 26 января от имени принца об этом официально попросили его адвокаты. Они направили в суд Нью-Йорка заявление, в котором, помимо этого, отвергли обвинения Вирджинии Джуффре (в девичестве Робертс) по 41 пункту. В документе, в частности, говорится, что принц Эндрю признает, что был знаком и общался с Джеффри Эпштейном, обвиненном в секс-торговле и педофилии, однако отрицает факт сексуальных домогательств и насилия по отношении к Вирджинии Джуффре.

Адвокат Марк Стивенс, однако, считает, что принцу Эндрю лучше всего не участвовать в слушаниях, в уладить дело в досудебном порядке. В противном случае внимание к нему будет приковано весь 2022 год, в течение которого в Великобритании должно проходить празднование Платинового юбилея Елизаветы II — то есть 70-летия ее правления.

О том, что принца Эндрю вызвали в американский суд по делу о педофилии, стало известно в середине января 2022 года.