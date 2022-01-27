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В Великобритании заявили, что принц Эндрю поставит под удар существование монархии

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Stefan Wermuth/REuters

Суд над принцем Эндрю, пожелавшим предстать перед присяжными под делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки 20 лет назад, омрачит празднование Платинового юбилея Елизаветы II и поставит под удар существование монархии. Об этом заявил Daily Mail адвокат Марк Стивенс.

«Я не могу себе представить, чтобы королевская семья позволила ему отвечать по этому делу и омрачить Платиновый юбилей, — сказал Стивенс. — Это спровоцирует дебаты по поводу необходимости существования монархии и ее соответствия реальности. Чем больше подробностей будет выплывать на свет, тем больше проблем будет возникать у всей семьи».

Адвокат добавил, что обвинившей герцога Йоркского в изнасиловании Вирджинии Джуффре будут задавать интимные вопросы «о теле принца, любых отличительных признаках, позах, которые использовались».

«Любая деталь об Эндрю, которую можно себе представить, выплывет на свет», — предупредил он.

По мнению Марка Стивенса, это будет происходить, если герцог Йоркский предстанет перед судом присяжных — вечером 26 января от имени принца об этом официально попросили его адвокаты. Они направили в суд Нью-Йорка заявление, в котором, помимо этого, отвергли обвинения Вирджинии Джуффре (в девичестве Робертс) по 41 пункту. В документе, в частности, говорится, что принц Эндрю признает, что был знаком и общался с Джеффри Эпштейном, обвиненном в секс-торговле и педофилии, однако отрицает факт сексуальных домогательств и насилия по отношении к Вирджинии Джуффре.

Адвокат Марк Стивенс, однако, считает, что принцу Эндрю лучше всего не участвовать в слушаниях, в уладить дело в досудебном порядке. В противном случае внимание к нему будет приковано весь 2022 год, в течение которого в Великобритании должно проходить празднование Платинового юбилея Елизаветы II — то есть 70-летия ее правления.

О том, что принца Эндрю вызвали в американский суд по делу о педофилии, стало известно в середине января 2022 года.

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