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Дочь султана Брунея вышла замуж за «красивого иностранца»

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tmski/Instagram

В Брунее подошла к концу свадьба дочери султана Хассанала Болкиаха, 36-летней принцессы Фадзиллы. Ее избранником стал Аванг Абдулла Набил Махмуд Аль-Хашими, сообщает Daily Mail.

Свадьба продолжалась более недели — церемониальные мероприятия стартовали 16 января, когда султан Брунея дал формальное благословение на брак своей дочери. В четверг, 20 января, прошла религиозная часть свадьбы в мечети Омара Али Сайфуддина в столице Брунея Бандар-Сери-Бегаване. Завершились торжества в воскресенье, 23 января, в королевском дворце.

Принцесса Фадзилла — дочь султана и его второй жены Мариам Абдул Азиз, с которой монарх состоит в разводе. Новобрачная — девятая из двенадцати детей Хассанала Болкиаха. Принцесса закончила Кингстонский университет в Лондоне, получив образование в области международных отношений. Она возглавляет национальную сборную Брунея по нетболу и занимается благотворительными проектами в области здравоохранения. При этом она избегает публичности.

О муже принцессы ничего не известно — кроме того, что один из местных таблоидов назвал его «красивым иностранцем».

Ранее принцесса потеряла брата — сын султана Хаджи Абдул Азим скончался в 2020 году в возрасте 38 лет.

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