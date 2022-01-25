Интернет удивили кроссовки в виде сэндвичей

Интернет-пользователей поразила модель кроссовок, выставленная на продажу онлайн-магазином одежды и аксессуаров для вечеринок Dolls Kill. Пара обуви, выполненной в виде двух сэндвичей, вызвала неоднозначную реакцию пользователей Instagram.

После того, как магазин выложил фотографию кроссовок в соцсеть с вопросом «Куда бы вы это надели?», одна из пользовательниц ответила: «В дурдом, потому что, скорее всего мои родители меня туда отправили в случае, если бы я начала такое носить».

Другая подписчица сообщила, однако, что с удовольствием надела бы такие кроссовки на работу, потому что трудится в сети закусочных Subway. Еще одна пользовательница, которая, судя по комментарию, работает в кафе, где подают сэндвичи, тоже выразила желание получить эту пару обуви, чтобы стать «одетой на работе лучше всех».

В целом же среди комментаторов число тех, кто одобряет такой дизайн обуви, примерно равно количеству тех, кто такие эксперименты не одобряет.

Стоимость кроссовок на сайте магазина составляет $98.

«У этих новых кроссовок-сэндвичей — конструкция из веганской кожи, подошвы на платформе с овощами и мясом и съемные зажимы для шнурков в виде оливок», — говорится в описании товара.

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