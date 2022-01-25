Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ 05:22
Телеведущий Соловьев резко высказался о словах министра спорта Украины 05:16
В России предложили использовать пенсионные накопления на покупку жилья 05:01
В Мытищи зашла стая голодных кабанов 05:00
На Украине назвали разумным решение избегать фотографий с российским флагом... 04:55
Обрушение шахты в Магаданской области привело к гибели двух человек 04:44
Овечкин повторил результат Боумистера и Элиаша по матчам в НХЛ 04:42
Эксперт предположил резкий рост курса доллара 04:41
Блинкен считает, что Путин опасается «безвозвратно потерять» Украину 04:32
Япония вводит систему дотаций для сдерживания цен на бензин 04:31

Альпинист показал, как выглядит ночевка в сильный ветер на зимнем Эвересте

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Немецкий альпинист Йост Кобуш покоряет зимний Эверест. Пока ему еще далеко до вершины. Он устанавливает промежуточные лагеря. Ночевку в одном из таких лагерей он показал на видео в своем Facebook.

Ветер был такой силой, что альпинисты вряд ли смогли уснуть. Палатку гнуло, рвало и ломало. В итоге на утро были обнаружены сломанные дуги.

Это вторая амбициозная попытка молодого 29-летнего Кобуша покорить зимний Эверест. Свою альпинистскую карьеру он начал в 2013 году в Киргизии. Он пытался сходить на пик Ленина, правда безуспешно. В последствии он достиг вершин Ама-Даблам, Аннапурна и других.

На рубеже 2019/2020 года Кобуш запланировал попытку восхождения на Эверест зимой, что было воспринято многими альпинистами критически и малоперспективно. В конце февраля он прервал попытку на 7360 метров, потому что был уже не в лучшей форме. Сейчас он снова пытается выполнить поставленную задачу.

Ранее сообщалось, что в горах Грузии спасатели нашли тело владельца футбольного клуба.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть