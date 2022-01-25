Альпинист показал, как выглядит ночевка в сильный ветер на зимнем Эвересте

Немецкий альпинист Йост Кобуш покоряет зимний Эверест. Пока ему еще далеко до вершины. Он устанавливает промежуточные лагеря. Ночевку в одном из таких лагерей он показал на видео в своем Facebook.

Ветер был такой силой, что альпинисты вряд ли смогли уснуть. Палатку гнуло, рвало и ломало. В итоге на утро были обнаружены сломанные дуги.

Это вторая амбициозная попытка молодого 29-летнего Кобуша покорить зимний Эверест. Свою альпинистскую карьеру он начал в 2013 году в Киргизии. Он пытался сходить на пик Ленина, правда безуспешно. В последствии он достиг вершин Ама-Даблам, Аннапурна и других.

На рубеже 2019/2020 года Кобуш запланировал попытку восхождения на Эверест зимой, что было воспринято многими альпинистами критически и малоперспективно. В конце февраля он прервал попытку на 7360 метров, потому что был уже не в лучшей форме. Сейчас он снова пытается выполнить поставленную задачу.

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