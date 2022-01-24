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СМИ: принц Чарльз боится, что будущая книга Гарри повредит репутации его жены

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Stephen Lock/Global Look Press

Принц Чарльз опасается, что автобиографическая книга принца Гарри, которая должна выйти в этом году, окажется «жестким разгромом» для его жены Камиллы Паркер-Боулз. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник в королевской семье.

«Забудьте об эпопее с принцем Эндрю. Главная тема для обсуждений в Кларенс-Хаузе (резиденции принца Чарльза – «Газета.Ru») – это книга Гарри и репутационный ущерб, который она вполне может нанести».

По словам собеседника издания, в доме принца Чарльза опасаются, что Гарри поделится воспоминаниями о том, как Камилла Паркер-Боулз стала членом королевской семьи Великобритании. Кроме того, в книге может содержаться рассказ о горестных чувствах, которые сын Чарльза и Дианы ощущал из-за многолетнего романа отца с его нынешней супругой.

«Гарри отчаянно верен своей покойной матери и готов защищать ее наследие, и он с неодобрением относился к тому, что Камилла вошла в жизнь его отца Чарльза в качестве его большой любви, — рассказал источник. – Разумеется, из-за этого его юность оказалась очень трудной, и он может публично обвинить Камиллу за все то, что сделало его детство, по его мнению, несчастливым, за все травмы, которые принесла та ситуация».

Между тем принц Чарльз, по словам собеседника издания, готов защищать Камиллу Паркер-Боулз, и «последнее, что ему нужно» — это разгромные обвинения в ее адрес в тот момент, когда «люди, наконец, к ней прониклись».

Ранее сообщалось, что принц Чарльз приглашал Гарри в Великобританию.

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