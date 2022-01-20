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«Кричал на слуг»: стало известно о высокомерных привычках принца Эндрю

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Pool/Global Look Press

Британский принц Эндрю, сын королевы Елизаветы II отличался грубостью и зачастую вел себя высокомерно с окружающиси. Об этом сообщают источники изданияMirror.

Так, по информации инсайдера, герцог Йоркский кричал на своих слуг, просил всегда подавать ему воды исключительно комнатной температуры и заставлял камердинера таскать свою гладильную доску в зарубежных поездках. По информации собеседников издания, над ним и его огромной свитой подшучивали дипломаты других стран во время его миссии в странах Персидского залива и называли его «Его высочество фигляр» в том числе из-за его постоянного стремления делать все в полном не соответствии с правилами.

Принц Эндрю должен предстать перед судом по обвинениям об изнасиловании несовершеннолетней на тот момент гражданки США Вирджинии Джуффре. Ранее сообщалось, что Букингемский дворец, предположительно, по инициативе его старшего брата, Чарльза, лишил его королевского патронажа и воинских званий.

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