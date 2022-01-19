Порнозвезду и модель PlayBoy парализовало после 53 пластических операций

Аргентинская порнозвезда и модель Playboy Сабрина Саброк (настоящее имя — Лорена Фабиана Колотта) заявила, что у нее парализовало часть лица, виной этому — десятки пластических операций. Об этом пишет Daily Star.

Саброк за свои 45 лет сделала не менее 53 косметических операций. В частности, она сделала подтяжку лица, вставила импланты в грудь, увеличила губы филлерами и вколола в проблемные места инъекции ботокса. Всем этим манипуляциям она подверглась в зрелом возрасте — до этого она работала учителем, и у нее не было денег на косметологов и хирургов.

«Я добилась того, чего хотела, — выглядеть искусственно, как кукла», — рассказала актриса, добавив, что теперь, с парализованным лицом, «чувствует себя идиоткой».

Саброк рассказала, что обратилась со своей проблемой к врачу, который и установил причину паралича. Медик направил пациентку в центр медитации, чтобы постепенно расслаблять мышцы и «исцелиться».

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