Россиянам предложили стелить дома ковры для улучшения качества воздуха

Ковры в помещении не только помогают снизить уровень шума и вибрации, но и улучшить качество воздуха. Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса СберУслуги со ссылкой на эксперта, дизайнера интерьеров Полину Цветкову.

По словам Цветковой, ковры, вопреки расхожему мнению, помогают очистить воздух, «удерживая частицы пыли, пока они не попадут в пылесос».

Кроме того, ковры помогают, как и плотные шторы, позволяют сохранить тепло в помещении — это, наравне с окнами с хорошей теплоизоляцией, позволяет «избежать проблемы с эффективностью отопления». Таким образом в квартире экономнее используются ресурсы, что идет на пользу экологии.

Экологичнее и экономичнее дом могут сделать и другие уловки.

Например, по мнению Полины Цветковой, стоит выбирать бытовую технику с энергосберегающим режимом и светодиодные лампы, которые позволяют экономить электричество.

Для того, чтобы снизить количество отходов, имеет смысл установить на кухне измельчитель бытовых отходов — диспоузер. Для экономии воды смеситель в раковине можно оснастить аэратором.

Наконец, на пользу экологии пойдет применение принципов апсайклинга для предметов мебели: вместо того, чтобы выбрасывать потерявшие вид кресла и стулья, можно обратиться к реставратору.

«Также одним из важных трендов последних лет стало активное использование винтажной мебели взамен новой, — считает дизайнер. — И все больше дизайн-компаний производят материалы и предметы интерьера из переработанного сырья».

При покупке же новой мебели стоит обращать внимание на продукцию местных производителей.

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