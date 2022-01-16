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Принц Гарри подает иск против правительства Британии

Daily Mail: принц Гарри решил вернуть себе полицейскую охрану через суд

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Global Look Press

Принц Гарри решил подать судебный иск против правительства Великобритании, требуя вернуть ему защиту полиции, сообщает Daily Mail.

По информации газеты, адвокаты принца направили в министерство внутренних дел письмо, в котором сообщили, что будут добиваться судебного разбирательства, если Великобритания не обеспечит должной безопасности принца. Он отказывается приезжать с визитами на родину, указывая на угрозу для своей безопасности. Принц Гарри пояснил, что вынужден пользоваться услугами местной частной охранной фирмы, но ее сотрудники не имеют необходимой юрисдикции за границей или доступа к разведывательной информации Великобритании, которая необходима для обеспечения безопасности своей семьи. Этот случай может стать первым, когда член королевской семьи инициирует судебное разбирательство против правительства страны.

В настоящее время принц Гарри с супругой Меган Маркл и детьми проживают в США. В январе прошлого года они отказались от обязанностей старших членов королевской семьи. В июне Меган Маркл отказалась использовать титул герцогини Сассекской в свидетельстве о рождении дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор, при этом принц Гарри указал в документе свой полный королевский титул.

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